Почему в 2023 году депиляцию в России стали делать на 29% мужчин больше? Эксперты сети салонов красоты Saxap точно знают ответ

Гладкое женское тело сегодня никого не удивляет. Это общепринятый стандарт, норма ухоженности и красоты. В борьбе с нежелательными волосками все средства хороши: восковая депиляция, шугаринг, лазерная эпиляция и т.п. Однако, до недавнего времени, мужчины с большой опаской обращались к современным способам удаления волос, предпочитая бритву.

В последние годы ситуация сильно изменилась, и все больше мужчин удаляют волосы на своем теле с помощью депиляции. Работать с мужской кожей и волосами — особое мастерство. Именно поэтому мастера нашей сети постоянно проходят повышения квалификации и используют самые современные методики.

Существует около 6 способов удаления волос: с помощью сахарной пасты, обычного воска или полимерного, гелевым воском или воском от бренда Skins. Кроме того, в салонах красоты Saxap используют запатентованную скоростную и безболезненную технику депиляции. В 2021 году, благодаря авторской методике, технолог сети Анна Троцкая попала в Книгу рекордов России по самой скоростной депиляции, выполненной наибольшему количеству людей за час.

Что нужно знать перед первой депиляцией? Всего несколько важных правил.

Представим, что первое, на что вы решились – это депиляция подмышечных впадин. Перед процедурой следует отрастить волоски на 6-8 мм. Мы рекомендуем выбирать для этой зоны обычный воск, гелевый или полимерный.

Если необходимо удалить волосы на зонах рук и ног – также смело можете выбирать обычный теплый воск. Этот материал позволяет обрабатывать большие зоны быстро и безболезненно.

Гелевый, полимерный воск и SKINS – спасение мужчин, страдающих от сильного раздражения от бритвы в зоне лица.

Ну и самое интересное – зона глубокого бикини. Несомненное преимущество в глазах женщин и новый уровень заботы о своем теле. Мужские волосы растут дольше, поэтому повторять процедуру нужно будет раз в полтора месяца. К тому же, с каждым разом волоски растут все реже и истончаются. Что входит в глубокое бикини? Это удаление волос с зон ниже пупка и выше середины бедра: межъягодичная складка, анус, мошонка и внутренняя часть бедер. Для первой депиляции глубокого бикини мы рекомендуем выбрать гелевый воск, полимерный воск или SKINS.

В салонах красоты Saxap мы предлагаем самые выгодные цены:

Подмышечные впадины - от 300₽

Глубокое бикини - от 1.500₽

Ноги до колен - от 750₽

Руки до локтя - от 450₽

Уши, нос - от 300₽

Сегодня красивое мужское тело – это не мускулы и ковер волос. Это гигиена и здоровье. Гладкая кожа для мужчины – это комфорт при занятиях спортом, эстетическая привлекательность и большое преимущество в борьбе за сердце красавиц. Успейте порадовать себя перед праздниками и приходите на депиляцию в салон красоты Saxap!

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сайт — казань.салонсахар.рф

телефон — 8-967-644-55-44

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