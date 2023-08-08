Древесина - один из самых популярных материалов для строительства. Идеально подходит для дачных домиков, бань и домов для круглогодичного проживания.

Ключевое преимущество при строительстве из дерева – экологичность. К тому же, это удобно, ведь после возведения стены часто оставляют без отделки: изнутри дерево красят, а снаружи покрывают антисептиком, чтобы не гнило. Однако мало определиться со строительством из дерева, необходимо выбрать конкретный материал, который подойдет именно в вашем случае.

Редакция ProKazan обратилась к Андрею Мезенцеву, основателю компании «Арт-Лес». Он рассказал, что необходимо знать каждому, кто собрался в магазин пиломатериалов.

Андрей Мезенцев, основатель компании «Арт-Лес»

Перед походом в магазин у вас должны быть ответы на 4 вопроса

В зависимости от типа строения важно обращать внимание не только на сортность, но и на качество древесины: везде свои нюансы. Тем не менее, есть 4 вопроса, ответив на которые, выбрать подходящий материал будет в разы проще.

1. Какое назначение будет у конструкции, для которой покупается материал? Для стен, перекрытий и фундамента требуются более прочная древесина.

2. В каких условиях будет находится строение? Если предполагается влажная среда (например, вы строите баню), то лучше использовать древесину, устойчивую к гниению.

3. Планируете ли вы использовать строение в зимний период? Если да, то рассматривайте материалы только с низкой теплопроводностью.

4. Какой бюджет вы готовы потратить на материалы? Важно учитывать цену на материал, но при выборе не стоит опираться лишь на этот фактор. Приходите за покупкой пиломатериалов с ответами на три предыдущих вопроса и опытный консультант сможет предложить вам несколько вариантов из разной ценовой категории. Останется только выбрать, что подходит вам лучше всего.

Для дачного дома и бани потребуются разные пиломатериалы. Для дома - сосна, ель и лиственница. Это самые прочные и недорогие материалы. Из ста человек 90% выбирают сосну и ель, а 10% - лиственницу. Для бани - сосна, дуб и липа. Они лучше переносят влажность и высокую температуру.

Строим дачный дом. Лиственница, ель или сосна: что лучше выбрать?

Сосна и ель – самые популярные пиломатериалы. Они отвечают основным характеристикам высокой прочности и долговечности, они распространены и доступны по цене.

Если вы хотите более высокое качество, то рассмотрите лиственницу. Она более плотная, долговечная и устойчива к влажности. Правда, и цена на порядок выше.

Доска из хвойных пород компании "АртЛес"

Критерии качества. Как понять, качественный ли товар вам предлагают в магазине?

Некоторые дефекты видны сразу, но есть и такие, которые легко упустить из виду:

1. Влажность. Показатель влажности материала должен быть на уровне 16-20%, в противном случае есть риск, что дерево деформируется и потрескается. Конечно, чем суше – тем лучше. Однако цена на просушенное дерево будет выше.

2. Сортность пиломатериала. Чем выше сортность, тем меньше дефектов и лучше качество древесины. Лучше всего, выбирать сорта наивысшего и высокого качества: 1 сорт – это наивысшее качество, где доски прямые и ровные, без узлов и трещин. 2 сорт – высокое качество, где допускаются небольшие дефекты, которые никак не повлияют на прочность.

Доска из хвойных пород компании "АртЛес"

3. Сильная изогнутость. Качественные доски обычно прямые или слегка изогнутые.

4. Много узлов и трещин. Это свидетельствует о наличии дефектов в древесине.

5. Неровная текстура. Качественная древесина имеет ровную фактуру и однородный цвет.

6. Наличие гнили. Она проявляется в виде темных или светлых пятен на древесине

7. Налипшие друг на друга доски. Это говорит о том, что они хранились во влажных условиях.

8. Резкий запах. Свежесрубленная древесина обычно имеет приятный аромат, а не резкий запах.

Прежде чем отправиться на закупку древесины, сделайте скриншот вышеперечисленных пунктов. Тогда основные критерии всегда будут под рукой!

Покупайте в проверенных магазинах

Важно, чтобы организация, в которой вы приобретаете пиломатериалы, соответствовала стандартом обслуживания. Компания «Арт-Лес» предоставляет строительное сырье уже более 10 лет и работает только с проверенным поставщиками. Доставка в течение 1 дня.