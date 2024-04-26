Интересное в Казани
· 16+ · Диана Алмакаева

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

Подписаться в Telegram

С наступлением весны многие из нас стремятся внести свежесть и легкость в свой рацион. Зеленые продукты не только придают яркости вашему столу, но и являются ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Редакция Prokazan предлагает вам ознакомиться с топом зеленых продуктов от сети магазинов правильного питания Вкусвилл, которые несомненно подарят вам весеннее настроение.

Шпинат — источник молодости

Шпинат — настоящий кладезь питательных веществ. Он богат железом, фолиевой кислотой, витамином C и многими антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшению кровообращения. Добавьте шпинат в салаты, смузи или омлеты, чтобы усилить их питательную ценность.

Брокколи — защитник здоровья

Брокколи — один из лучших источников витаминов A, C и K, а также содержит значительное количество кальция и фибры. Регулярное употребление брокколи может снижать риск развития хронических заболеваний, включая рак. Попробуйте приготовить брокколи на пару, добавить в супы или использовать в качестве закуски с нежирным дипом.

Кстати, во ВкусВилле все так же действует акция для покупателей - скидка 20% на 6 товаров, которые обновляются ежедневно.

Зеленое яблоко — вкусное и полезное

Зеленые яблоки отличаются освежающим вкусом и могут похвастаться высоким содержанием клетчатки и витамина C. Они способствуют улучшению пищеварения и могут помочь в контроле веса. Зеленые яблоки идеально подходят для утреннего перекуса или как ингредиент для фруктовых салатов.

Киви — экзотика на вашем столе

Киви — великолепный источник витамина C и клетчатки. Этот фрукт не только укрепляет иммунитет, но и способствует улучшению пищеварения. Киви прекрасно сочетается с йогуртами, десертами или как самостоятельный перекус.

Во ВкусВилле можно заказать продукты от любой суммы и вам привезут их совершенно бесплатно

Авокадо — настоящий суперфуд

Авокадо богато здоровыми жирами, витамином E и калием, что делает его отличным продуктом для поддержания здоровья сердца и кожи. Используйте авокадо в салатах, сэндвичах или приготовьте из него питательный гуакамоле.

Включение этих зеленых продуктов в ваш рацион поможет не только разнообразить меню, но и принесет ощутимую пользу вашему здоровью. Они наполнят ваш день энергией и витаминами, а также помогут поддержать отличное настроение в течение всей весны. Наслаждайтесь каждым кусочком этого зеленого сезона!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

50 минут назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

дезинсекция клопов туманом

Новости Татарстана

5 часов назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

ремонт гнезда зарядки iphone в Москве

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей
Новости Татарстана
5 часов назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

час назад

Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Интересное в Казани

48 минут назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Татарстана

2 часа назад

Мобильный татарский переводчик Tatsoft уже через месяц появится в App Store
В Татарстане ожидается +30 градусов
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане ожидается +30 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

20 часов назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Татарстана

20 часов назад

В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники