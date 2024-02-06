О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

Современная стоматология способна на многое: от восстановления одного зуба до полной преображения улыбки у пациентов с адентией. В то же время, здоровая улыбка влияет не только на физическое, но и психологическое здоровье пациента. Булат Нуртдинов, врач-стоматолог, имплантолог, ортопед клиники «Стомус», рассказал ProKazan о том, как происходит процесс установки имплантов, сколько времени занимает процедура и как правильно ухаживать за полостью рта после операционного вмешательства.

Что такое импланты?

Самой имплантации в том виде, в котором мы её знаем, уже более 60 лет. Можно сказать, что это - молодая дисциплина, но с огромным клиническим опытом и серьёзным документальным подтверждением.

Зубной имплант - это неживой предмет, соединённый с живой тканью и выполняющий функцию замещения отсутствующего зуба. Имплант, как и зуб, имеет два основных отдела: внутрикостную и коронковую (внешнюю) части. Первая входит в кость, служит опорой для будущего зуба и, таким образом, имитирует корень. Во внешнюю часть, которая располагается над десной, устанавливается коронка, имитирующая непосредственно зуб.

Основной параметр, который отличает имплант от обычного шурупа или гвоздя - это его уникальная структура поверхности, которая при контакте с костью обеспечивает качественную интеграцию. Именно на неё делает ставку каждый производитель.

В клинике «Стомус» используют традиционную имплантацию корневидными имплантатами -и применяют такие запатентованные поверхности, как SLA, OsseoSpeed.

Чем отличается имплантация зубов от традиционного протезирования?

Компенсация отсутствия зубов возможна классическим мостовидным протезированием, но для этого нужно обтачивать соседние зубы, и может быть, даже лечить их каналы. Если утрата зубов значительна, можно использовать съёмные протезы, их чаще применяют люди преклонного возраста.

Съемные протезы держатся надежнее с установленным имплантатом. Также это помогает передавать нагрузку не на десну, а на имплантат.

Важно понимать, что со съемными протезами могут нарушиться или пропасть вкусовые ощущения, потому что вкусовые рецепторы расположены не только на языке, но и на слизистой нёба, щеки. Если изготовление съемного протеза неизбежно, мы можем уменьшить его площадь, обеспечив надежную фиксацию протеза с помощью имплантатов. Границы протеза уменьшаются, слизистая освобождается, позволяя лучше говорить, ощущать вкусы, меньше ощущать присутствие инородного тела.

Если мы заменим съемный протез на протез с опорой на имплантаты дикция будет улучшаться.

Чаще всего нёбо участвует в произношении таких букв, как "р", "с". Если на нёбе есть съемный протез, он может нарушать дикцию.

Импланты имеют множество преимуществ перед классическими протезами:

Можно решить проблемы утраченных зубов без травмирования соседних, например, без обточки;

Имплантационные системы позволяют решить проблему концевых дефектов, когда мостовидное протезирование невозможно в принципе. Актуально в случае отсутствия последних зубов на любой из челюстей;

На импланты можно установить любые несъёмные и съёмные протезы с очень надёжным креплением;

Нахождение имплантов в челюсти путём стимулирования костной ткани предотвращает её рассасывание;

Дентальная имплантация позволяет человеку обмануть природу, облегчить речь, разжевывание пищи, а также сохранить красивую улыбку.

Восстановление зубов имплантационными системами на сегодняшний день доведено до совершенства, и при желании и умении врача можно получить очень хороший результат, который позволит не испытывать дискомфорта или стеснения и поддерживать свой социальный статус.

Многие пациенты не посещают стоматолога из-за страха. Расскажите, есть вариант протезирования, который исключает боль и травматизацию при установке?

На мой взгляд, тема актуальная, поскольку именно страх заставляет людей отказываться от медицинской помощи тогда, когда она нужна. Это может привести к серьезным проблемам.

Большинство пациентов, которые боятся имплантации, на самом деле, боятся боли. Обезболивание с помощью современной местной анестезии делает имплантацию безболезненной. Анестетик вызывает онемение нервов мягких тканей, окружающих область будущего имплантата. Благодаря этому пациент не чувствует дискомфорта во время операции и 2 часа после нее.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения от укола, в «Стомусе» используют аппликационную анестезию в форме геля. Его наносят на десну, затем вводят небольшую порцию анестетика, чтобы он подействовал. Когда десна немного заморозилась, производится полноценная обезболивающая инъекция.

Также появление специализированного оборудования и компьютерных программ, хирургических навигационных шаблонов дает возможность провести предоперационное планирование и подготовиться к операции. Это сокращает длительность операции, минимизирует ошибки, позволяет с высокой точностью установить имплантаты, учитывая все анатомические особенности. В некоторых случаях, помогает избежать дополнительных хирургических вмешательств по проведению костной пластики.

К слову о современных технологических решениях, в клинике «Стомус» есть возможность создать визуальную презентацию плана лечения. В специальную зуботехническую лабораторию отправляют все первичные данные пациента - рентгенограмму с подробным описанием проблем. Затем составляется своеобразный макет полости рта и поэтапно конструируется процесс лечения. Это помогает устранить все риски и возможные ошибки, а также сформировать полную картину всех необходимых процедур еще до их выполнения. В результате, врач получает электронную медицинскую книжку пациента, которая содержит информацию про уже выполненные и запланированные манипуляции.

Также важно общаться врачом. Не нужно стесняться собственных страхов, просто говорите о них доктору. Также пациентов может пугать неопределенность. Тогда врач может рассказать, какое действие будет совершено следующим, чтобы держать в курсе. Зная, что его ждет дальше, пациент становится более спокойным.

Как протекает процесс имплантации зубов и сколько времени занимает установка?

Имплантация - одна из самых нетравматичных операций. Страх перед болью формируется на основе зубной боли, а зуб это орган, который имеет множество нервных окончаний. Кость же их практически не имеет, поэтому перед имплантацией делается анестезия только мягких тканей.

В клинике «Стомус» для каждого пациента подбирается свой курс лечения. Чтобы четко видеть степень поражения и оценить сложность случая, врачи используют оборудование для оптического увеличения, такие как микроскоп и бинокулярные лупы. Они обеспечивают многократное увеличение, что позволяет врачу детально рассмотреть всю полость рта. А высокоточные фотоаппараты с разными источниками света дают возможность делать точный фотопротокол. Его также используют для получения консультации от врачей с большим опытом. Чем четче снимок, тем детальное будет исследована проблема и получен более быстрый и качественный ответ.

Для «приживления» импланта необходимо, чтобы кость, в которую он будет погружаться, оставалась живой, поэтому классическая установка импланта составляет не более 15 минут вместе с ушиванием десны и снимками.

Важно! Есть случаи, когда операция сопровождается костной и десневой пластикой, то есть увеличением объёма кости или десны. Для таких пациентов время проведения операционных манипуляций сугубо индивидуальное, уточняется врачом.

Процедура проводится в 5 этапов:

Удаление зуба; Установка имплантата; Установка формирователя; Восстановление объема мягких тканей; Восстановление или сохранение объема костных тканей.

Завершающий этап - непосредственно протезирвание на внедренный имплантат.

Однако если ситуация позволяет , все задачи решаются за один хирургический этап.

Какой уход требуется после проведения имплантации зубов и как долго они прослужат пациенту?

Полость рта - анатомическое образование, которое постоянно находится в работе. Мимика, приёмы пищи, слюноотделение, речь - всё это создает неблагоприятные условия для заживления. Мы не можем поместить полость рта в полный покой, как, например, загипсовать ногу или руку. Залог успешного заживления - это выполнение рекомендаций доктора. В основном, речь идет про медикаменты, выписываемые врачом, и щадящую диету.

Пища должна быть мягкая, не раздражающая, легкоусвояемая, калорийная, не острая, не твёрдая, не липкая. Еда не должна создавать условия для роста микроорганизмов, как сладкое, или для образования кислот в полости рта, как соки или пюре.

Мало соблюдать диету, при этом должен быть соответствующий уход: чистка специальной мягкой щеткой и пастой с антисептиками. И конечно, следует регулярно посещать доктора в назначенное время.

Уход за коронкой или зубным протезом на имплантах зависит от того, какой установлен протез. Если он несъёмный, то чистят его так же, как зубы, непосредственно во рту.

Зубную пасту и щётку определённой жёсткости вам посоветует гигиенист в зависимости от состояния мягких тканей и особенностей протезной конструкции. Также необходимо пользоваться ершиками, зубной нитью, суперфлоссом и ирригатором.

Съёмный протез чистят отдельно в руках в проточной воде при помощи специальных протезных щёток. Во рту при помощи специальных средств чистят его опорные элементы. Требования к их гигиене нисколько не меньше.

Тщательность гигиены, её регулярность, использование правильных средств по уходу за полостью рта, соблюдение рекомендаций вашего гигиениста и регулярное посещение кабинета профессиональной гигиены - залог долговременной службы имплантов.

Срок службы имплантов во рту зависит именно от того, как пациент будет ими пользоваться.

В клинике «Стомус» делают все возможное, чтобы импланты служили всю жизнь. После операции по имплантации с пациентом остается на связи администратор, координатор лечения, в отдельных случаях - непосредственно врач. Регулярно делаются снимки и контролируется качество гигиены. Современные методики и имплантаты дают специалистам клиники все основания полагать, что импланты, установленные сегодня, прослужат очень долго.

Через какое время после потери зуба нужно ставить имплантат?

Отсутствие хотя бы одного зуба может привести как минимум к 5 неприятным последствиям. При нарушении зубного ряда происходит расшатывание и смещение других зубов, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, ухудшение жевательной функции, развитие атрофии костной ткани и даже изменение формы лица. Этого можно избежать при помощи имплантации.

Перед тем как удалить зуб, нужно обязательно проконсультироваться с доктором. Во многих случаях можно приступить к установке имплантата сразу же после его удаления.

Если установка имплантата не всегда возможна сразу, можно переждать около 1-2 месяцев. Это наиболее благоприятный период. За это время объемы костной ткани и десны не успевают уменьшиться, а зубы - сместиться.

При этом желательно устанавливать имплантат не позднее 6 месяцев после удаления зуба. Спустя этот промежуток, особенно у юных пациентов, зубы начинают активно смещаться. В результате, из-за одного удаленного зуба спустя полгода бездействия могут сместиться до 9-10 зубов.