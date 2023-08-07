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· Виктория Козырева

Не просто соседи: казанский жилой комплекс занял 1 место в чемпионате по футболу

Не просто соседи: казанский жилой комплекс занял 1 место в чемпионате по футболу

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9 июля во дворе ЖК "Легенда" прошел финал чемпионата по футболу среди жилых комплексов Казани. В этом году кубок взяла команда ЖК “Легенда”.

Сколько раз в неделю тренируются победители? Как человеческие ценности помогают играть? И почему, чтобы выиграть, нужно смотреть кино на свежем воздухе и заниматься йогой? На эти и другие вопросы ответила команда ЖК “Легенда”.

Футбольная форма и призы ЖК "Легенда"

Чтобы побеждать на футбольном поле, мало просто уметь хорошо играть

В 2022 году ЖК “Легенда” заняла в чемпионате по футболу лишь 3-е место. Редакция ProKazan выяснила у капитана команды, как ему удалось привести ребят к победе всего за 1 год.

“В этом сезоне тренировались больше, чем в прошлом году - удавалось заниматься 3 раза в неделю. Мы долго оттачивали свои навыки на поле и особое внимание уделяли футбольной тактике. Но, прежде всего, я делал акцент на человеческих ценностях: во время игры не ругаемся, общаемся вежливо и с пониманием относимся к другим игрокам” - прокомментировал Дмитрий, капитан команды ЖК “Легенда”

Евгений, участник команды победителей поделился, что во время чемпионата участники всех команд были доброжелательны и в позитивном настроении: не было грубой игры и оскорблений.

Футбольная компанда ЖК "Легенда"

Не просто соседи

Также оказалось, что среди соседей ЖК “Легенда” образовалось целое комьюнити:

«Мы часто выбираемся не только на тренировки, но и чтобы просто посмотреть кино на открытом воздухе. А вообще, мы живем дружно: часто общаемся между собой в общем чате и стараемся принимать участие во всех мероприятиях. Нам это нравится!» - поделился Евгений, участник футбольной команды ЖК “Легенда”.

Действительно, в «Легенде» очень развиты спортивные и досуговые с мероприятия: утром жители занимаются йогой и бегают, а вечером играют на большом поле в футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, у комплекса также есть уличные тренажеры под навесом, где даже в дождь можно позаниматься спортом.

Упраляющая компания "Оазис" оказывает всяческую поддрежку в организации мероприятий для жителей, а также является спонсором футбольного матча.

Члены футбольных команд радуются победе

Программа расписана на все выходные!

В ЖК “Легенда” каждую неделю проводятся развлекательные программы для взрослых и детей:

«Помимо спортивных соревнований, у нас есть мероприятия с аниматорами, а уютные посиделки за просмотром кино на свежем воздухе и вовсе стали для нас традицией. Помимо этого, у нас проводятся и детские программы: Новый год, день защиты детей, день двора и так далее» - рассказал Алексей, представитель ЖК “Легенда”.

Кстати, 6 августа прошел кубок Легенды, где представители ЖК взяли серебро. Поздравляем!

Спортивные мероприятия для детей в ЖК "Легенда"

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