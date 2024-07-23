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«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом

“Лемана Про” («Леруа Мерлен») запустила новый п...

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“Лемана Про” («Леруа Мерлен») запустила новый проект для тех, кто строит дом или только планирует начать строительство. Чтобы ускорить реализацию самых смелых планов, “Лемана Про” подготовила инсталляции в виде миниатюрного дома, в которых можно познакомиться с ключевыми этапами возведения дома от фундамента до крыши, инженерными коммуникациями, черновой и чистовой отделкой, а также меблировкой и обустройством. Особенность инсталляции заключается в том, что часть домика показана в разрезе, так что видно, из чего возведены стены, пол, как проложены коммуникации.

По данным данными аналитической службы “Лемана Про”, количество возведенных домов ИЖС в России в прошлом году составило 774 тыс., 44% из них — дачные и 56% — для постоянного проживания. При этом каждый пятый дом (22%) россияне построили самостоятельно без привлечения профессиональных строителей.

Исследования демонстрируют, что около 70% россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом, а примерно. каждый десятый планирует сделать это уже в текущем году. По прогнозам, до конца текущего года число возведенных домов ИЖС увеличится на 8% (837 тыс.), к концу 2025 года — на 15% (889 тыс.), а в 2026 году — на 22% (944 тыс).

Инсталляции уже доступны к посещению в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Во второй половине лета домики приедут в Москву, Екатеринбург и Уфу. С 27 июня по 27 июля увидеть домики «Лемана Про» можно в Приморском Парке Победы в Санкт-Петербурге, в парке Гагарина в Самаре и в парке Горкинско-Ометьевский Лес в Казани.

Широкий спектр услуг, которые позволят качественно и экономично воплотить любую идею – от дизайна и проектирования до отделки и обустройства придомовой территории, также всегда представлен на сайте.

Самостоятельное строительство вполне реализуемо, если часть наиболее сложных или трудоемких процессов доверить «Лемана Про», это позволит не только разумно расходовать средства, но и иметь гарантию на все услуги в течение 12 месяцев. И возможно, уже в этом году отпраздновать новоселье в том самом доме мечты.

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