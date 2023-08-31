Сегодня большинство россиян живут в многоквартирных домах, однако за последние годы спрос на индивидуальное жилое строительство значительно вырос и сегодня доля ИЖС составляет 30%.

Люди стремятся за город, тем не менее, процесс переезда все еще представляется неким квестом тяжелейшего уровня. Почему на самом деле люди хотят жить за городом, с какими сложностями столкнется большинство переезжающих и какие решения помогут сделать переезд экономным и комфортным? Об этом и многом другом рассказал Анатолий Колочков, основатель строительной компании “СК ДОМ”.

Анатолий Колочков, основатель строительной компании “СК ДОМ”.

- Как вы считаете, с чем связан рост спроса на индивидуальное жилое строительство? Почему людей привлекает загородная жизнь?

- Я сам переехал из квартиры в собственный дом и ни разу не пожалел о своем выборе! И расскажу почему:

Во первых, финансовый аспект. Стоимость квадратного метра в квартире примерно в два раза выше, чем при покупке земли и строительстве частного дома. И я говорю не о квартирах в центре Казани: при одинаковой загородной локации за те же деньги вам доступен выбор: квартира 50-60 кв.м. или частный дом 100 кв.м. с участком 8 соток. Я свой выбор сделал.

Во-вторых, комфорт и возможности. В частном доме вы живете без соседей за стеной, дышите свежим воздухом и наслаждаетесь природой. Также загородный дом всегда идет в приятном наборе с землей, где вы можете организовать любое пространство: выращивать фрукты и овощи, сделать мангальную зону, поставить бассейн, постелить газон. Вам доступно все, на что хватит фантазии.

- Преимущества жизни в своем доме очевидны, но я хочу задать неудобный вопрос. Не все готовы жить за городом из-за перспективы проводить несколько часов в день в пробках. Расскажите, загородная жизнь = вечные пробки?

- Давайте смотреть объективно: если человек работает в Казани и живет за городом, его путь до офиса и обратно будет увеличен хотя бы из-за большего расстояния. При этом разные загородные направления имеют свои показатели загруженности.

Не стоит рассчитывать, что вам удастся найти локацию вне города, куда можно будет добраться в час-пик за 15 минут. При этом точно можно подобрать такой земельный участок, чтобы путь до ключевых точек в городе занимал оптимальное количество времени.

В силу опыта мы знаем особенности всех загородных направлений Казани и помогаем клиентам с выбором земли. В этой ситуации наша работа заключается в том, чтобы взвесить все пожелания и возможности заказчика и предложить лучший из возможных вариантов.

Анатолий Колочков, основатель строительной компании “СК ДОМ” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Готова поспорить, раньше услуга по подбору земельного участка не была востребована: люди делали все самостоятельно. Однако спрос на загородные дома растет, сфера расширяется и рынок подстраивается под новые реалии. Расскажите, какие еще есть возможности у человека строительстве загородного дома?

- В первую очередь изменения касаются самого процесса строительства. Еще 10 лет назад решение о строительстве собственного дома могло вызвать у знакомых даже сочувствие – настолько тернист был путь. Нужно самостоятельно продумать сотню деталей: выбрать проект, найти подрядчиков на все этапы работ, просчитать смету, согласовать график работы бригад между собой, закупить материалы, разобраться с ГОСТами и правильно принять результат у рабочих… Я могу продолжать и продолжать!

Сегодняшнее состояние рынка просто не могло быть другим: люди хотят жить за городом, они много работают и не готовы тратить по 5-6 часов в день на организацию строительства. И удовлетворить возросший спрос можно только с помощью строительных компаний полного цикла, которые дают возможность купить дом так, будто вы покупаете шкаф на заказ: обсудили все нюансы, подписали договор, зафиксировали цену, а в конце просто приехали принимать работу.

Еще одно преимущество: сегодня строительство дома можно оформить в ипотеку. К примеру, наша компания имеет аккредитацию в ряде популярных банков. Следовательно, мы можем взять на себя и процесс одобрения ипотеки.

- Сотрудничество со строительной компанией звучит привлекательно. Однако, многие предпочитают обращаться к частникам, чтобы сэкономить. И, казалось бы, все просто. Обращаешься к небольшой группе людей, которые строят дома уже много лет: фото в соцсетях красивые, отзывы хорошие. Как считаете, что ждет человека, который пойдет таким путем?

- Я считаю, что работа со строительной компанией – это комфорт. Тем не менее, многие готовы пожертвовать комфортом в надежде сэкономить деньги на строительстве. Да, на старте может показаться, что при заказе у частников можно сэкономить до 10% бюджета. Но здесь есть нюансы.

Во-первых, при работе с частной бригадой вы не будете знать точную сумму трат на строительство. Цены на стройматериалы меняются, цены на труд - тоже. А еще бывают форс-мажоры. И если строительная компания готова взять эти издержки на себя, то частники к подобному не прибегают.

Анатолий Колочков, основатель строительной компании “СК ДОМ” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Во-вторых, строительные компании, как правило, имеют партнерство со магазинами. Это значит, что они могут закупать материалы со скидками. А это, в свою очередь, позволяет давать более выгодные цены. Безусловно, некоторые частники тоже обладают подобными скидками. Просто обычно эти скидки меньше и бывает такое реже.

В-третьих хочется напомнить избитую, но очень уместную поговорку: скупой платит дважды. Строительные компании – это юридические лица, которые отвечают за проделанную работу не только перед вами, но и перед законом. Если через несколько лет вы обнаружите последствия ошибки, то можете напрямую обратиться за бесплатным ремонтом по гарантии. И даже если компания не будет исправлять или компенсировать ущерб,у вас будет план Б – обратиться в суд. В случае с частниками вы менее защищены: допустим, через пару лет после завершения строительства вы звоните с проблемой, а на том проводе долгие гудки. Что делать дальше? Конечно, можно и в суд обратиться, но даже элементарный поиск человека и доказательство факта его причастности к строительству будет задачей не из простых. И вот вы уже вкладываетесь в незапланированный ремонт, потому что куда деваться?

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