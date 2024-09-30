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Календарь важных событий второй половины 2024 года: фильмы, сериалы, книги и закуски

Во второй половине 2024 года нас ждут долгождан...

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Во второй половине 2024 года нас ждут долгожданные премьеры фильмов, сериалов, новые книги и крупные культурные события, которые сделают осенние и зимние вечера незабываемыми. Чтобы создать по-настоящему уютную атмосферу, не забудьте о вкусных закусках и напитках. Мы подготовили для вас список самых интересных событий с предложениями, чем полакомиться в эти моменты.

Октябрь 2024

  • Фильм: «Джокер: Безумие на двоих» (4 октября). Второй фильм о Джокере с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Это будет музыкальный триллер с глубокими психологическими аспектами.
  • Сериал: Заключительный сезон Академии "Амбрелла". Последняя глава популярного шоу об эксцентричной супергеройской семье.
  • Закуска: Попробуйте пиццу от ВкусВилла и освежитесь клюквенным морсом. Сырные палочки и хрустящие закуски тоже отлично подойдут для вечернего кино-сеанса. Перейти к продуктам ВкусВилла

А можно заказать еду домой с бесплатной доставкой от ВкусВилла. Она действует от любой суммы! Закажите что угодно, даже сырок, и вам привезут его в течение двух часов совершенно бесплатно.

Ноябрь 2024

Фильм: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (22 ноября). Возвращение любимой команды охотников за привидениями в новом приключении с ледяным монстром.

Игра: «Assassin’s Creed: Red» — новая часть популярной игры отправляет игроков в феодальную Японию. Поклонники серии смогут насладиться увлекательным игровым процессом.

Закуска: Хрустите попкорном от ВкусВилла, дополняя его лимонадом с мятой — идеальное сочетание для захватывающих фильмов и игр. Перейти к продуктам ВкусВилла.

Декабрь 2024

Премия: Церемония «Золотой глобус» — одно из самых ожидаемых событий в мире кино и телевидения. Зрители по всему миру будут следить за награждением лучших фильмов и сериалов.

Сериал: Второй сезон «Игры в кальмара». Возвращение культового южнокорейского сериала обещает новые неожиданные повороты.

Закуска: Устройте праздник с мороженым в вафельном рожке «Пина-колада» и овощными чипсами. Такой сет отлично подойдет для уютного вечера. Перейти к продуктам ВкусВилла

Январь 2025

Книга: Публикация долгожданного научно-фантастического романа «Три тела» Лю Цысиня. Новая книга продолжает историю захватывающей научной саги.

Фильм: «Дюна: Пророчество» — эпическая фантастика с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях. Фильм обещает впечатляющие спецэффекты и напряженные сцены.

Закуска: Наслаждайтесь чтением и фильмами с набором свежих фруктов и ассорти орехов. Это не только вкусно, но и полезно для долгих зимних вечеров. Перейти к продуктам ВкусВилла

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Вторая половина 2024 года принесет множество ярких и запоминающихся событий в мире кино, сериалов, книг и игр. Независимо от того, что вы выберете — просмотр премьеры, чтение бестселлера или марафон сериалов — вкусные закуски и напитки от ВкусВилла помогут создать идеальную атмосферу. Переходите по ссылкам и заказывайте свои любимые лакомства!

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