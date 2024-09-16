Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

Можно не ходить к стоматологу год или два. Можно забыть вообще об этом злосчастном кабинете, где делают больно и забирают последние деньги. А можно уже перестать платить огромные суммы за свой страх. Вы можете нам не поверить, но даже обычный налет может привести к потере зуба, а промедление — в серьезные траты.

Редакция ProKazan пообщалась с врачом стоматологом-терапевтом клиники «KamilDent» Ливадней Натальей Викторовной и выяснила, почему все больше людей перестают бояться кабинета стоматолога и какие страхи уже можно оставить в прошлом.

Потерпи, сейчас будет не больно

Как часто вы слышали эту фразу? Скорее всего, уже только из советских комедийных фильмов. Но она настолько закралась в наш мозг, что при слове «стоматолог» или «зубной врач» невольно зудит в деснах. Кариес — самое распространенное стоматологическое заболевание, которым страдают 98-99% людей. Но даже эти цифры не могут заставить пациентов вовремя прийти на прием, чтобы вылечить зубы.

Сейчас, чтобы процедура прошла безболезненно, есть все условия: качественная анестезия, седация, которая помогает расслабиться в кресле стоматолога и спокойно отсидеть всю процедуру в кресле, наркоз — для самых сложных случаев — проведение процедуры лечения зубов во сне. Да, манипуляции с вашими зубами врач все еще проводит, но боли вы уже не чувствуете, — комментирует Наталья Викторовна, врач стоматолог-терапевт клиники KamilDent.

Недолеченный корень и «забытые» осколки после удаления

Пульпит и периодонтит — это не самые суровые последствия, которые могут быть, если начал болеть зуб. При лечении врач мог не увидеть, что пропустил корневой канал, или уже была трещина, ответвление на корне зуба. Через некоторое время такой зуб начинает давать о себе знать — боль, воспаление. Лечение требуется более серьезное. Сейчас такие проблемы научились решать.

В каждой клинике уже проводят лечения под микроскопом. Врачи-стоматологи, если видят на снимке, что корневые каналы сложные, имеют форму изгиба и более мелкие ответвления, проводят процедуру под многократным увеличением. То есть сейчас проблема «недолеченного зуба» и «забытого корневого канала» уже решена.

Стоматолог также проводит сложные удаления зубов под микроскопом, чтобы с первого раза извлечь все части зуба. Врач в любом случае проверит это на контрольном снимке, но с микроскопом процедура проходит намного быстрее — не нужно повторно садится в кресло, чтоб стоматолог завершил процедуру и полностью удалил оставшиеся осколки.

Когда работаешь под микроскопом, то видишь даже минимальное движение пациента. Я всегда замечаю, когда ему некомфортно, останавливаюсь, чтобы узнать его состояние. Это помогает не просто вылечить зуб максимально качественно, но и наладить доверительный контакт с пациентом. В следующий раз пациент приходит уже без страха перед креслом стоматолога, — делится Наталья Викторовна, врач стоматолог-терапевт клиники

«Все зубы нужно лечить» — единственное, что скажут на приеме

Потерять зуб можно не только из-за кариеса. Налет на зубах может стать причиной, по которой стоматолог не сможет уберечь вас от удаления. Скапливающийся годами на зубе он как ржавчина разъедает эмаль. В итоге после удаления налета самого зуба может остаться недостаточно, чтобы сохранить неподвижность. Такой зуб подлежит удалению.

Не всегда нужно именно лечение. Возможно, с вашими зубами действительно все в порядке. Но если вы заметили, что вокруг десен на зубах скапливается налет, то лучше посетить стоматолога. Обычная плановая профессиональная гигиена и правильный домашний уход — это самый простой способ не только сохранить здоровье зубов, но и избежать серьезных трат на лечение.

Проверить здоровье своих зубов вы можете просто записавшись на прием к стоматологу в клинике «KamilDent». А если вы переживаете за качество — здесь делают фото и видеофиксацию и вы сможете самостоятельно следить, какие именно манипуляции сейчас проводит врач. Ну или полностью довериться специалисту и расслабиться в кресле, прикрыв глаза.

Это ваш шанс избавиться от своих страхов. Серьезно, лечить зубы сейчас не больно, а если своевременно посещать стоматолога и делать гигиену — еще и выгодно. Ведь лечить кариес намного дешевле на ранних стадиях, чем потом собирать деньги на имплантацию.