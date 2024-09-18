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Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела

Редакция ProKazan совместно с магазином техники...

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Пришла пора осени - пора поделок из шишек, фото с букетами листьев, а кроме ужасно холодно дома. Коммунальные службы день за днем, готовятся к отопительному сезону. Они ожидают заветных цифр на градуснике, чтобы вдохнуть долгожданное тепло в медленно промерзающие стены. Но что делать замерзающим горожанам? Редакция ProKazan совместно с магазином техники для дома «Ситилинк» подготовила подборку устройств для согрева не только души, но и тела.


После рабочего дня в морозную погоду приятнее всего согреться рядом с камином. Практичным, удобным и подходящим для любого интерьера. И им становится электрический камин. Он станет лучшим решением и неотъемлемой частью вашего вечера.

Стоит отметить, что сейчас в «Ситилинк» много акций и предложений, поэтому поспешите заглянуть в их магазин!

А как насчет вкусного и горячего кофе с утра? Эту позицию займёт электрическая турка. Варит кофе быстро и легко, по-турецки и не только! Засыпайте молотый кофе в турку, заливайте воду и доводите до пенки. Ваш кофе готов! Важно отметить, что кофе по-турецки готовится без кипения.


Ну а что насчёт уютного пикника на природе? Несмотря на снижение температуры и холодный ветер, устроить пикник в ближайшем парке можно с практичной и вместимой термокружкой. Её интересный и лаконичный дизайн подойдет для любого вашего образа.


Заварить вкусный, а главное горячий чай поможет — чайник. Как правило согреться нужно здесь и сейчас. Поэтому отдаём предпочтение электрическому. Он согревает почти 2 литра воды за минуту. Это значит, что пока работники ЖЭКа пытаются вернуть горячее водоснабжение, вы можете получить 12 литровый таз теплой воды. А его привлекательный дизайн придется по душе каждому.


Еще одной необходимостью в морозные дни стал масляный радиатор очень мощный и удобный в применении. Прибор можно поставить рядом со своим столом и спокойно работать, не беспокоясь о холоде.

Незаменимой вещью с приходом холодов, станет тепловентилятор для обогрева небольшого помещения - будь то офис, или дом. Он полностью прогреет комнату в 20 кв.м., скажем гостиную, всего за час и без неприятного запаха. Более того, прибор имеет защиту от перегрева, а его корпус выполнен из качественного термостойкого пластика.

Дополнительным источником тепла станет электрическая тепловая пушка - это отличное решение для обогрева и поддержания температуры в помещении. Она работает от электричества, её не нужно заправлять бензином или газом. В помещении не будет открытого огня - это безопасный способ поднять температуру на достаточно большой площади, например небольшой промышленный склад или гараж на 4-5 авто.

Стоит обратить внимание, что сейчас в «Ситилинк» - распродажа! Скидки до 60% на гаджеты и технику для любых задач! Акция продлится только до 24 сентября.

Теперь вам не нужно беспокоиться о том как согреться в этот холодный сезон и неважно, где бы вы не находились дома, на работе или загородом. Выбирайте то, что вам действительно понравилось и подходит по вашему бюджету. Приобрести крутой девайс из нашего списка и по выгодной цене поможет «Ситилинк».

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