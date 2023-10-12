27 октября 2023 года в «Киномакс-IMAX» (ТРЦ «KazanMall», 3 этаж) состоится пресс-показ фантастического триллера «Человек ниоткуда» и пресс-конференция с участием режиссера фильма Ренатом Давлетьяровым. В широкий прокат картина выйдет 2 ноября 2023 года.

В фильме снимались Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин. Авторы сценария – Дмитрий Пинчуков и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду проекта вошли Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный Максим Рогальский. Фильм создан при поддержке Фонда кино.