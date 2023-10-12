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· Диана Алмакаева

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

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27 октября 2023 года в «Киномакс-IMAX» (ТРЦ «KazanMall», 3 этаж) состоится пресс-показ фантастического триллера «Человек ниоткуда» и пресс-конференция с участием режиссера фильма Ренатом Давлетьяровым. В широкий прокат картина выйдет 2 ноября 2023 года.

В фильме снимались Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин. Авторы сценария – Дмитрий Пинчуков и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду проекта вошли Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный Максим Рогальский. Фильм создан при поддержке Фонда кино.

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему - это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

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