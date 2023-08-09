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Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

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Какое блюдо самое популярное на пикниках? Есть один лидер - пицца! Лавины начинок, тянущийся сыр, который словно тает на языке, а запах… просто непередаваемый! Сделать поход в парк прекрасней сможет разве что сет из брускетт и сочный медовик с нежным кремом чиз.

Журналист ProKazan, Виктория Козырева, любит проводить время в парке Черное Озеро. Она собрала собственную подборку, что можно взять с собой на пикник!

Бель густо – когда нужно словить «дзен»

Пиццу Бель густо можно заказать в пиццерии RefettoriO

Когда я погружаюсь в чтение книги, у меня есть одна традиция - наслаждаться пиццей Бель густо. Ее неповторимый аромат помогает создать уютную атмосферу. В основе ароматное тесто, настолько нежное и тонкое, что каждый кусочек словно растворяется во рту. Пиццу обволакивает сливки и сыр, который растекается по всей поверхности, и создает неповторимый вкус. Великолепное сочетание грибов, лука и мясных деликатесов создает баланс между мягкостью и глубиной вкуса.

Маргарита – неизменная классика

Пиццу Маргарита можно заказать в пиццерии RefettoriO

Когда я хочу послушать музыку, мне всегда хочется чего-то классического, поэтому я заказываю именно эту пиццу! Знакомая сладость и томатная кислинка под сыром – это все, что мне нужно на сегодня. Ее простота и изысканность точно сочетаются с моим музыкальным настроением. А дополняют симфонию два лучших друга - базилик и орегано, которые раскрывают свежий запах Маргариты и дают настрой на прослушивание любимого музыкального альбома.

Пицца с грушей и горгонзолой – дарит романтическую атмосферу

Пиццу с грушей и горгонзолой можно заказать в пиццерии RefettoriO

Если вам не хватает романтики, то вам несомненно подойдет изысканное сочетание острого и кремового сыра со сладкой грушей. Ароматный орегано, деликатно разбросанный поверх пиццы, добавляет пряности и гармонически дополняет композицию. Пицца с грушей и горгонзолой - настоящая вкусовая сенсация, которая станет незаменимым угощением среди влюбленных пар!

Сет из трех брускетт – идеальное завершение рабочего дня!

Сет брускетт можно заказать в пиццерии RefettoriO

Волшебная комбинация из трех брускетт с креветками, лососем и ростбифом подарит непревзойденное удовольствие для ваших вкусовых рецепторов после долгих рабочих будней. Представьте себе идеально поджаристый хрустящий хлеб, аккуратно уложенный кусочками сочного лосося, изысканными креветками или нежными кусочками ростбифа. Каждая брускетта - это маленькое произведение искусства: лосось и креветки подарят нежные нотки морского вкуса, а ростбиф добавит пряности и мягкости. Большой ассортимент брускетт позволит вам отдохнуть от повседневной суеты и просто насладиться моментом!

Медовик под кремом чиз – создан для праздника!

Медовик можно заказать в пиццерии RefettoriO

Когда я хочу отпраздновать свои маленькие победы, то всегда беру медовик с миндалем. Медовое тесто, пропитанное нежным кремом чиз просто тает во рту и привносит нотки тепла и торжества!

Журналист ProKazan рассказала о своих любимых блюдах для пикника! Теперь пришло ваше время создать идеальный сет: пиццу, закуски, десерты и не только вы можете заказать в пиццерии. Посмотреть меню можно по ссылке - RefettoriO.

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