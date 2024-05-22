И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

16 мая в кинотеатре «Киномакс-IMAX» торгово-развлекательного центра «KazanMall» состоялся предпремьерный зрительский показ уже четвертого фильма российской кинофраншизы «Майор Гром» — «Майор Гром: Игра». На показе присутствовали актер Сергей Горошко (Сергей Разумовский), главный редактор издательства Bubble Comics и креативный продюсер Роман Котков.

7 лет назад в России и мире услышали первые раскаты надвигающейся грозы - в свет вышел короткий метр под названием «Майор Гром». А по-настоящему прогремел он в отечественном и в мировом кинематографе в 2021 году. Однако, что удивительно, не в прокате, а на онлайн-платформах «Кинопоиск» и прочих. На протяжении нескольких лет российский кинематограф предпринимает попытки заполнить нишу супергероики собственным, качественным контентом. В случае с франшизой «Майор Гром» Роман Котков отзывается следующим образом.

Мы, пожалуй, не еще одна попытка, мы - стремление сделать хорошо и качественно. Ставили перед собой задачу показать тот уровень, на котором, на самом деле, могут работать и российские режиссеры, и российские артисты, — делится Роман Котков.

Когда речь заходит о супергероях, в первую очередь, широкий круг людей вспоминает о «Marvel Studios» или о «DC Comics». Однако, команда Bubble Studios и Кинопоиска идут своим путем в развитии кинофраншизы, заручившись поддержкой компании «Централ Партнершип», которая выпускает новый фильм в прокат.

Роман Котков - главный редактор издательства Bubble Comics и креативный продюсер

На самом деле, мы хотим сделать не комикс, не чистую супергероику, а историю с человеческим лицом, понятную для всех. Блокбастер, в котором есть и экшен, и спецэффекты, и глубокая драма, и юмор. Мы приблизили его к зрителю, чтобы образы было легко примерить на себя. Гром - самый реалистичный из всех наших героев. В него легко поверить, его легко полюбить. Знаете, хочется не цеплять какие-то ярлыки, а сказать, что это просто классная история, — объясняет креативный продюсер «Грома».

Для того, чтобы посмотреть новый фильм, совершенно не обязательно быть знакомым со вселенной комиксов или с предыдущими экранизациями. Сама команда создателей позиционирует каждый свой фильм как самостоятельный и самодостаточный продукт.

Я считаю, что «Игру» можно смотреть людям, которые хотят посмотреть динамичное, качественное кино. А с персонажами они познакомятся уже по ходу фильма. Помимо драмы, фильм еще и смешной. В двух ролях в «Игре» снялись известные стендап-комики - Евгений Чебатков и Андрей Атлас. Они потрясающие ребята. Я думаю, что их образ точно сможет вас рассмешить, — делится продюсер «Грома».

Еще одной чертой является отличие сюжетной линии от комиксной вселенной. Более того, в фильме появляется новый персонаж, ранее не появлявшийся в историях о Майоре - Призрак.

Он был создан, чтобы удивить аудиторию. Мы хотим отойти от первоисточника, а для этого нужен новый злодей. Его неожиданным появлением в кадре мы показали, что в нашем сценарии нет «рельс». Персонажи отходят от известного «канона», развиваются по-своему, делают свои собственные сюжетные ходы, могут погибнуть те, кто в комиксах живет и здравствует. Таким образом, тот, кто прочтет все печатные издания, будет удивлен так же как и тот, кто только знакомится с нашей вселенной. А Призрак получился скорее «Антигромом», максимальный злодей, способный противостоять Майору и даже его превзойти. Нам кажется, что он идеально вписывается и в фильм, и в франшизу, — рассказывает главный редактор издательства Bubble Comics.

С 2017 года популярность Грома только растёт. Кроме того, экранизации сделали целый ряд открытий. К примеру, второй фильм «Майор Гром: Чумной доктор» подарил первого в нашем кинематографе сильного и проработанного суперзлодея, история которого продолжена в «Игре».

Сергей Горошко - актер (Сергей Разумовский)

Работа, однозначно, тяжелая, но это одна из любимых моих ролей. Это мощный материал как в плане комиксов, так и фильмов. Зритель дает понять, что мы делаем действительно сильную историю. Есть огромный плюс - это БУМ, произошедший после выхода фильма. Несмотря на то, что в прокате фильм собрал не так много, благодаря платформам и, естественно, фанатам, в течение трех лет растет количество людей, знающих о Громе. Уже три года поток людей на автограф-сессиях не уменьшается. Подобного случая, насколько я знаю, не было. У нас даже была шутка Димы Чеботарева о Чумном Докторе, что «это как Бэтмен, только круче», — поделился актер Сергей Горошко.

Мировые кинофраншизы о супергероях славятся нетривиальными концовками и особыми зацепками к следующим проектам. Гром не стал исключением.

Мы считаем, что фильм заканчивается на таком моменте, когда захочется его пережить с собой наедине. Сцена после титров одна. Но будьте уверены - она очень важна.

Bubble Comics имеет в своем арсенале не только Грома. К примеру, в 2024 году по официальным источникам ожидается старт съемок сериала, посвященного «Красной Фурии».

И этот сериал станет следующей главой вселенной Bubble и Кинопоиска. Это тут будет совершенно новая, необычная Москва, в которую мы погрузим нашего зрителя. И с помощью Ники, собственно, главной героини комикса, я думаю, что покажем совершенно новые грани и самой вселенной в том числе. Конечно, очень хочется развиваться дальше, выпустить и «Бесобой» и «Экслибриум», и многие другие проекты.

Роман Котков - главный редактор издательства Bubble Comics и креативный продюсер

Что логично, скорость выхода следующих историй зависит от успеха «Майора Грома» - как общего, так и в прокате. Конечно, киновселенная будет масштабироваться и в дальнейшем можно ожидать как реалистичные картины, так и «особое» магическое направление.

Я много лет работал над Иноком, и, конечно, этот персонаж мне очень близок. Важен для меня, поэтому эту историю очень хочется с интересом адаптировать в кино.

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