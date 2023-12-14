Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

ГК ТОЧНО заходит в Казань

ГК ТОЧНО заходит в Казань

Подписаться в Telegram

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) готовится зайти в Казань. Начать реализацию новых проектов в республике Татарстан компания планирует уже во втором полугодии 2024 года.

ГК ТОЧНО входит в топ-10 крупнейших строительных компаний РФ и включена в список системообразующих предприятий России. Сегодня застройщик реализовывает свои проекты в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Ялте и Белгороде.

ГК ТОЧНО и Николай Амосов

Девелопер развивает территории присутствия, поэтому одним из приоритетов компании является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, а также аллей, скверов и парков.

О решении выйти на рынок недвижимости Татарстана владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов заявил на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», где компания выступила партнером и представила свои проекты.

«Мы с командой осознаем ответственность, которую берем: тысячелетняя история местности, самобытность татар, менталитет… Для меня Казань – один из лучших, самых красивых и развивающихся городов России и даже мира. На форуме профессионалы из России, Великобритании, ОАЭ, Ирана, Катара, Китая обсуждали вопросы создания нового формата городских пространств. А у нас есть амбиция создавать среду, раскрывающую потенциал человека. Особое внимание уделим идентичности места и людей, живущих на этой земле. Проекты в Казани и Зеленодольске в работе. Запуск уже в следующем году», – рассказал Николай Амосов.

Познакомиться ближе с ГК ТОЧНО и её подходом к реализуемым проектам можно было на стенде компании. Кроме того, на форуме «Казаныш» в качестве спикера выступила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

ГК ТОЧНО и Николай Амосов

На сессии «Девелоперский взгляд. «Продукт, маркетинг, команда: в каких точках бизнесу важно учитывать локальную идентичность для повышения эффективности работы» она рассказала о важности партнерства и создании совместных проектных команд с подрядными организациями.

В компании есть свое архитектурное бюро, но приветствуются различные коллаборации как источник новых идей и знаний. В качестве партнеров привлекаются те организации, с которыми у ГК ТОЧНО единые ценности, видение и цели. Общими силами выстраивается концепция, которая дорабатывается при возникновении новых идей. Так появляются уникальные и комфортные территории для жизни и отдыха.

ГК ТОЧНО и Николай Амосов

«По ходу проекта мы его постоянно совершенствуем. Есть правило – строить как для себя и делать лучше, чем обещали. Простые решения во время реализации мы заменяем, чтобы делать продукт более актуальным», – прокомментировала Анастасия Маслёха.

Такой подход сохранится в работе и над объектами в республике Татарстан. Директор ГК ТОЧНО отметила, что заход в Казань станет ярким событием. В каждом продукте девелопер учитывает локальную идентичность, при этом создавая осовремененную благоприятную среду для жизни будущих поколений. Ценности компании выразятся в уникальном для города проекте, и сделают облик Казани еще более привлекательным и современным.

Как известно, на форуме «Казаныш» присутствовал мэр Казани Ильсур Раисович Метшин. Он пообщался с представителями ГК ТОЧНО, оценил проекты компании и пожелал удачи в покорении нового региона.

Реклама. ООО Точно Маркетинг. LjN8KNYyN

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

дезинсекция от тараканов профессиональные фирмы в мо

Новости Татарстана

день назад

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

интерьерный дизайнер в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Новости Татарстана

день назад

Татарстан перезапустит речной туризм

Новости Татарстана

час назад

Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

Новости Татарстана

день назад

Тома Круза заметили в компании дочери экс-депутата Госдумы Рината Хайрова
Лонгриды
2 часа назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

час назад

Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура требует возмещение ущерба в 1,4 млн рублей у Ильназа Галявиева

Новости Татарстана

2 часа назад

Программу «Наш двор» продлили до 2025 года
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
день назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

«Автодор»: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов принял участие в запуске интернет-радио

Новости Татарстана

4 часа назад

Более 1,3 трлн рублей составит объем ВТП Татарстана к концу года
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
6 дней назад

Новогодний Open Space Market объявил программу