Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

В современном мире очень легко погрузиться в рутину и совсем потерять вкус жизни. Поэтому так важно иногда устраивать себе праздники, веселиться, отдыхать и наслаждаться прекрасной компанией. При выборе места для вечеринки перед нами открывается огромный выбор заведений с разными развлечениями и направлениями. Порой так трудно решить, чего хочется больше – вкусно поесть, потанцевать, спеть в караоке или просто посидеть и пообщаться за барной стойкой. А что, если объединить всё в одном месте? Такая мысль приходила многим, но реализовали её в комплексе «Брассерия». Корреспондент портала ProKazan посетил заведение и выяснил, какие вечеринки проводит ресторан по пятницам и субботам.

Клубный отдых по-новому

На первом этаже ресторана «Брассерия» вы можете посидеть в уютной атмосфере, спокойно и неторопливо насладиться вкусной едой и напитками, а на втором вас ждут взрывные вечеринки «Party Bar». Это новый формат клубного отдыха с повышенным комфортом. Здесь вы сможете потанцевать под популярную музыку, спеть в караоке любимые треки, выпить фирменные коктейли, вкусно поужинать блюдами из ресторанного меню и всё это без оплаты за вход и депозита.

В «Party Bar» вам доступны сразу все лучшие стороны вечеринок и вы можете провести вечер по-разному в одном месте. Если вы хотите подвигаться – к вашему распоряжению танцпол со светомузыкой, дымом и популярными диджеями Казани. Устали? Бездепозитные столики с удобными диванами придут вам на помощь. Хочется поговорить и спокойно выпить – присаживайтесь за активную барную стойку. Атмосферу праздника поддерживают танцовщицы шоу-балета. К тому же, в «Party Bar» есть караоке без оплаты за песню. Это новый формат клубного отдыха, который позволяет не выбирать между заведениями и насладиться сразу всеми радостями в одном месте.

Профессиональный караоке

На вечеринках «Party Bar» любителей петь ждет приятный сюрприз – качественная аппаратура и помощь специалистов в исполнении – бэк-вокалистка поддержит выступление в сложных моментах или будет петь с вами весь трек целиком, а звукооператор следит за качеством аудио на протяжении всего вечера.

Если у вас день рождения – заведение подарит вам скидку 10% и яркое поздравление от коллектива «Party Bar». Подписывайтесь на социальные сети ресторана и следите за новостями сообщества, что бы не пропустить интересные события и акции!

Праздник каждую неделю!

– Мы делаем всё для того, чтобы гости получали приятные впечатления, расслаблялись и погружались в атмосферу праздника. Диджеи отслеживают реакцию публики и подстраивают треки под запросы отдыхающих. Караоке-менеджер поможет вам в исполнении песен, а звукооператор следит за тем, чтобы всем было комфортно слушать музыку. В нашем заведении отдельное внимание уделяется безопасности – вы можете не переживать и спокойно наслаждаться отдыхом. Праздник каждую неделю – вот что дарит посетителям «Party Bar» ресторана «Брассерия», – поделилась арт-директор Элина Зорина.