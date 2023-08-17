Чаще всего цветовые и дизайнерские решения в доме отражают суть хозяина и позволяют ближе с ним познакомиться. В конце концов, дом - это место, где люди самовыражаются. Если мы пристально изучим декор знаменитостей, сможем узнать об их предпочтениях и даже о некоторых скрытых сторонах их личности.

Редакция ProKazan совместно с компанией "Обои-центр" представляет подборку звездных интерьеров, чтобы познакомиться с ними поближе, а также узнать какие цвета и стиль преобладают в их домах.

Что дома у Кристины Асмус?

Кристина Асмус - известная российская актриса. Энергичная и одновременно спокойная по характеру звезда предпочитает нейтральные цвета в гардеробе и доме, такие как белый, серый и бежевый. Такие оттенки наполняют дом светом, а также искусственно увеличивают пространство в квартире. Если вы хотите создать атмосферу изысканности и минимализма, то предлагаем рассмотреть обои Хоум Колор: 71823-42.

Ненавязчивый и актуальный цвет сезона легко впишется в любую комнату: прихожую, спальню, кухню или коридор. Кроме того, обои имеют хорошую светостойкость, а мыть их легче простого!

Что дома у Филиппа Киркорова?

Филипп Киркоров – артист, который просто обожает стразы, яркий цвет и перья. Для любителей экстравагантного стиля мы предлагаем обои Victoria Stenova Yakutia: 281812 с природным рисунком, которые добавят интерьеру неповторимый шарм. Они хорошо впишутся в спальне или гостиной, также станут самостоятельным украшением интерьера. Кроме того, рисунок имеет хорошую светостойкость, а это значит, что он долгие годы будет радовать глаз хозяина.

Что дома у Полины Гагариной?

Открытая и эмоциональная, Полина передает глубокие эмоции через свой вокал, что делает ее выступления и песни неповторимыми и узнаваемыми. Можно заметить, что она предпочитает оформление в стиле Ар-деко, где четко расставлены акценты на элементы роскоши. Чтобы не утяжелять стиль, певица выбрала обои светлых оттенков с легким серебряным сиянием. Такое оформление, выполненное в стиле лофт в современном минимализме, представляет собой гармоничное сочетание двух популярных дизайнерских направлений. Обои Эрисманн Accent 60618-03 станут идеальным вариантом для тех, кто любит классические решения с элементами роскоши.

Что дома у Тимура Родригеса?

Тимур Родригез - известный российский певец и телеведущий. Он обладает яркой и выразительной сценической индивидуальностью и способен легко управлять аудиторией. Шоумен предпочитает делать акцент на узорчатые рисунки в своем интерьере. Ампир, известный также как императорский стиль, характеризуется роскошью и великолепием. Такое дизайнерское оформление пользовалось спросом во Франции и России в начале XIX века, а итальянская интерпретация обоев Хоум Колор 71618-11 добавила в интерьер мягкость и изящество. Особенно хорошо дизайнерский замысел будет смотреться в спальне и гостинной.

Что дома у Ксении Собчак?

Ксения Собчак - известная российская телеведущая, актриса, журналистка и политическая активистка. Она считается амбициозной смелой личностью. Именно поэтому одной из особенностей интерьера дома Ксении Собчак является гармоничное сочетание разных стилей: классики, современности, винтажа и даже авангарда. Но и цветочки тоже есть - журналистка призналась, что такие обои присутствуют в ее гардеробной. И немудрено: легкий и пестрый рисунок цветов украсит не только место, где вы подбираете аутфиты, но и детскую спальню. Обои Аспект Ева 70446-65 оценит и взрослая женщина, которая желает разнообразить атмосферу дома и маленькая принцесса, любящая растения и розовый цвет!

Что дома у Александра Реввы?

Александр Ревва - известный комик и актер, который обладает отличным чувством юмора и способностью создавать позитивную атмосферу в любой ситуации. Дома он предпочитает современный стиль с палитровым разнообразием. Обратите внимание на коллаборацию пастельных тонов: синий и фиолетовый цвета известны своим успокаивающим эффектом, поэтому они идеально подходят для спальни, кухни или кабинета. Современные Обои Аспект 70338-42 - это креативный подход к использованию цвета в вашем интерьере!

Что дома у Насти Ивлеевой?

Известный блогер, телеведущая и популярная личность в сфере социальных медиа. Она также широко известна своим ярким и экстравагантным поведением, и это хорошо прослеживается в ее гардеробе. Но яркие наряды и веселый характер обманывают нас, ведь на самом деле Анастасия – большой ценитель минимализма и классики. Это можно заметить в дизайнерском решении апартаментов звезды. Обои цвета японского чая - матчи впишутся в интерьер любой комнаты и создадут атмосферу уюта и релакса.