Интересное в Казани
· 16+ · Диана Алмакаева

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

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Подробно рассказываем, главное успей!!!
Времени осталось совсем мало!!!

В городе Казань есть салоны красоты Saxap. И это не просто салоны, там творят чудеса … удаляют нежелательные волосы всего за 15 минут и без боли. А всему причиной из авторская методика. И эта методика даже вошла в «Книгу Рекордов России»

Ну что интересно?
Уже захотелось попробовать?

Рассказываю дальше…

Они запустили МЕГА ВЫГОДНУЮ акцию, «ПРИХОДИ ВДВОЕМ, А ПЛАТИ ЗА ОДНОГО», а это значит что ты можешь стать гладкой совершенно бесплатно.

*Есть одно условие - один из Вас должен быть в салоне впервые

Обратите внимание количество зон НЕОГРАНИЧЕННО! Вы можете продепилировать хоть все тело, выбрав абсолютно любой метод депиляции. А их в салоне Saxap насчитывается более 10. Это и самые лучшие Итальянские полимерные воски и гелевая супер мягкая депиляция, после которой Ваша кожа будет не только гладкой, но и абсолютно спокойной. А ещё они делают это уже 15 лет без остановки, работая в 40 городах России, а так же в Турции и Эмиратах. Кстати, иностранцы тоже влюблены в их технику.

И ещё немного ШОКА !!!

У них самые доступные цены по всему городу, например:
⁃ подмышки от 200 руб.
⁃ бикини от 300 руб.
⁃ ножки от 450 руб.
И при этом тебя угостят вкусным чаем или кофе с вкусностями, а для желающих даже нальют бокал вина.

Если ты до сих пор не веришь, что такие чудеса могут быть, то скорее пользуйся акцией!

Поторопись! Количество мест ограничено! Запишись прямо сейчас через онлайн запись или по телефону +7(843)258-54-00

P.S. Есть вещи которые в Saxap всегда под контролем!!!
Это безопасность: а именно дезинфекция и стерилизация. Поэтому, все что к вам либо уже обработано, либо является одноразовым. Поэтому все процедуры а Saxap - это быстро, не больно и безопасно. А самое важное все это делают наши beauty феи с огромной любовью.

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