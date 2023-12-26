Високосный год всегда приносит с собой некоторую загадочность и неожиданность. И, несомненно, последний високосный год не является исключением. В его лабиринтах приключений скрыто множество различных событий и судеб, которые могут повлиять на нашу жизнь.

Чтобы разобраться в том, что приготовил нам год Дракона в этот раз, редакция ProKazan обратилась к Юлии Сергеевой, тарологу и основателю эзотерического магазина "ЭзоТерра" в Казани. Отметим, что в конце статьи вас ждет приятный подарок!

Юлия Сергеева, таролог и основатель эзотерического магазина "ЭзоТерра"

"Многое встанет на свои места, даже если придётся чем-то жертвовать": смотрим общий расклад на год

Энергии 2024 года довольно жесткие и трудолюбивые.

Но не переживайте, ведь год дракона подарит нам такие качества, как решительность, структурность, стабильность и целеустремленность. Вступает в свою силу Аркан, под названием Сила. И уже само название о многом говорит, правда?

Если вы будете чем-то жертвовать в 2024 году, то в конце все встанет на свои места. Но будьте внимательны - важно определить четкую цель, под которую и высвободиться большое количество энергии. Если не планировать свои задачи заранее - она будет распыляться и может даже кому-то навредить. Поэтому лучше прописать свои цели и нарисовать Карту Желаний. При этом важно осознавать, что каждая ваша мысль вполне сбыточна.

Расскад таро в эзотерическом магазине "ЭзоТерра"

Восьмёрка Пентаклей и Пятерка Чаш предупреждают нас, что каждое действие будет оценено, а вот ремнем или пряником - покажет время. Есть радостные новости и для трудоголиков - ваши труды в итоге будут оценены! Перестройка коснётся ценности труда и оптимизации некоторых профессий. Но стоит отметить, что это не значит, что задач станет меньше: карты больше говорят про рациональность и развитие в ногу со временем.

Подробные прогнозы на каждый месяц Юлия выкладывает в своём Telegram канале "ЭзоТерра".

Чего ожидать от года Дракона: расклад для знаков зодиака

Овен.

Шестерка Жезлов. Самое время светить и показать себя во всей красе! Не отказываетесь от предложений, где есть возможность заявить о себе и своей деятельности. Не бойтесь пробовать новые сферы и заводить новые знакомства. Сейчас совсем не время отсиживаться в тени. Помните, что успех идёт по пятам, но не забывайте про семью. Близким тоже нужно ваше внимание и поддержка. Сфера здоровья в этом году стоит не остро, но откладывать поход к стоматологу, я бы не рекомендовала. Жгите, Овны!

Телец.

Маг. Отличное время для создания чего-то нового, масштабного и запоминающегося. Сейчас всё зависит только от вашей внутренней уверенности, фантазии и даже наглости. Поэтому не бойтесь показать себя во всей красе!

Если вы хотите вырасти и повысить свой авторитет - берите нахрапом всё в свои руки и становитесь лидером. Это применимо в любой области и даже если это про кухню - создайте действительно что-то фееричное. Но не забывайте, что для реализации поставленных целей нужны общество и поддержка. Поэтому не стоит уходить в процессы "Я всё сам(а)". Не отвлекайтесь, Тельцы, впереди серьезные планы и развитие!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Близнецы.

Четверка Пентаклей. У близнецов в этом году будет много “суматохи” в плане работы, но и у этого процесса есть свои преимущества: уже совсем скоро возникнет желание планировать задачи наперед и сохранять свою энергию на подольше. Хочется отметить, что вы очень изменились: чувствуется некая взрослость и более серьезный подход ко многим ситуациям.

Время подарков: перейдите по ссылке и получите информацию о своем предназанчении!

Не рекомендуется сильно экономить, особенно на себе - это не лучший способ приструнить привычную распыленность. В финансовой сфере обратите внимание на инвестиции, но не сильно рисковые. В сфере личной жизни полезно побыть в роли наблюдателя, тогда всё встанет на свои места без лишней суеты. И помните, что с Близнецовой улыбкой можно решить вопросы намного быстрее!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра".

Рак.

Рыцарь Чаш. Год дракона напрямую говорит вам - влюбляйтесь! Сколько романтики припасено для Раков: интересные знакомства, легкий флирт и подарки. Но в этом деле главное вовремя остановиться и не заиграться, если вы уже определились с партнером.

Для свободных же Раков вообще никаких ограничений и есть все шансы обрести вторую половинку. Хотя тут тоже есть риск уйти в количество, а не в качество, имейте это в виду.

Сфера реализации потребует вашего внимания и времени. Двигайтесь за вашим интересом, тогда и у финансов возникнет к вам повышенный интерес. И подготовьте самопрезентацию, возможностей проявить себя будет достаточно. В вас много обаяния, Раки, распоряжайтесь этим даром правильно!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Лев.

Звезда. Кто бы сомневался, что Львы захотят светить и в этом году! Но есть неожиданные отличия и это, в первую очередь, включение некой недоступности и холодности.

Первостепенная задача 2024 года - это выстраивание личностных границ. Все дело в том, что львы чувствуют что заигрались и подустали, а это неподобающе царским особам.

Займитесь прокачиванием личного бренда, новым обучением и расширением окружения. Ставьте себе более глобальные цели и не забывайте про друзей, они тоже нуждаются в вашем внимании. Львы, всё задуманное непременно сбудется, если поверить в себя и действовать!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Дева.

Императрица. У Дев идёт зарождение новой жизни! Вы так давно вынашивали свои мысли, представляя во всех подробностях мельчайшие нюансы реализованной идеи. Вы очень старались и возможно ранее расстраивались, что что-то не получается!

И вот сейчас будет возможность реализовать желаемое. Будь то создание семьи, рождение ребенка, покупка недвижимости или же открытие своего дела. Для вас открыты все возможные дороги, выбирайте и пользуйтесь благами! На этой дороге встретятся желающие вам помочь, подсказать и научить. Поэтому принимайте с благодарностью любой опыт. Девы, обязательно похвалите себя и наслаждайтесь тем, что вы уже сделали!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Весы.

Двойка Чаш. У Весов на арену приоритетов в 2024 году выходят межличностные взаимоотношения и сфера любви. Но первым делом начните с себя и задайте вопрос подсознанию: насколько вы любите и принимаете свою суть? Побалуйте себя хорошенько, похвалите и признайтесь себе в искренней любви и благодарности! Весь 2024 год вас будут сопровождать люди, готовые поддержать, подсказать и помочь. С такой помощью принимать выбор станет гораздо проще. Во многих сферах жизни ждёт популярность и востребованность.

Если вам необходим индивидуальный совет в любовных делах, есть явные проблемы в отношениях или вы просто хотите выйти замуж, но не знаете, как найти вторую половинку - обратитесь к Юлии и она даст все рекомендации.

Скорпион.

Тройка Чаш. Ух, понеслась душа в пляс! Скорпионов ожидает довольно лёгкий и весёлый год, почти как праздник. Один минус - может быстро пролететь, поэтому вооружаемся телефоном с хорошей камерой, снимаем все интересные моменты и делимся с друзьями. Тогда у плохого настроения не будет шансов.

Настало время подарков от "ЭзоТерра": просто перейдите по ссылке и узнайте о вашей судьбе!

Уделите внимание сфере здоровья, тут легкомыслие недопустимо. Конечно, при любом чихе бежать к врачу не стоит, а вот наладить свой режим сна и питания - самое время.

Все серьёзные задачи будут решаться налегке, поэтому сразу себе поставьте цель - не нервничать. Стрессом делу не поможешь, а вот чай с ромашкой - “то, что доктор прописал!”

Стрелец.

Император. Самый решительный знак в этом году, поэтому не стоит стоять у стрельцов на пути!

Не обращая на других, стройте свою дорогу и свою империю, со своими правилами и границами. Приоритет на решение фундаментальных задач, а если идти учиться или открывать дело - то с конкретным подходом и обдумывая все нюансы. Вот тут контроль и властность точно пригодятся.

Но не стоит распространять эти качества на близких, у них есть свои желания, которые не надо игнорировать. Иначе есть риск уйти головой в реализацию и остаться в одиночестве. Стрельцы, держите баланс!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Водолей.

Шестёрка Мечей. У Водолеев начинается непростой период с определенными испытаниями, которые вы, возможно, придумаете себе сами. Но не расстраивайтесь, ведь вы осознанно идете в изменения и прогресс.

Где именно нужны перемены, вы почувствуете сами. Если готовы менять сферу деятельности - подготовьтесь к этому тщательно: действуйте обдуманно, импульсные поступки могут затянуть ситуацию.

Определите даты отпуска. Вам не помешает перезагрузиться и переосмыслить все жизненные сферы, найти течь и придумать ресурсные варианты. Водолеи, подключайте креатив. Это именно то, с чем можно и в огонь, и в воду, и в прорыв!

Узнать о своем знаке зодиака подробнее можно в Telegram-канале "ЭзоТерра"

Козерог.

Тройка Жезлов. Козероги решили попутешествовать в 2024 году за всех! Это время располагает к переездам, посещению новых мест, поиску своего пути. Идет внутренняя перестановка ценностей, многое становится уже не таким важным. Ваше окружение уже меняется, падают ожидания и появляется чувство свободы.

Ощутите крылья за спиной и позвольте себе творить свою жизнь так, как хочется. Если вы о чём-то давно мечтали - делайте и перестаньте откладывать на потом. Пробуйте исследовать свои страхи, в них много ответов и роста. Водолеи, новые впечатления ждут вас! а если вам нужна рекомендация - всегда можно обратиться к опытному тарологу.

Рыбы.

Король Жезлов. У Рыб достаточно сил, энергии и опыта, чтобы достичь в 2024 году все поставленные цели. Вы уже много всего проделали и сейчас готовы принимать результат. Делайте это достойно и с гордо поднятой головой, примите лавры. Единственное, помните - оплата по заслугам будет согласно прежним действиям. Конечно, всегда можно всё поправить и улучшить, тем более год располагает вас к еще большему развитию.

Чтобы сделать детальный расклад - обратитесь к опытному тарологу.

Берите в свои руки необходимые инструменты и постройте что-то действительно грандиозное. А вот личную жизнь рекомендую не выпячивать на обозрение общественности, чем тише, тем гармоничнее обстановка дома. Не забывайте делать паузы, Рыбки!