Дом − это место, где вы должны чувствовать себя в безопасности. Особое внимание этому уделяется в новостройках, где есть не только хорошее освещение, но и полностью продумана система безопасности от двора до квартиры. Частично и поэтому, согласно статистике аналитического центра “Нафи”, около 64% россиян, в том числе казанцев, планируют в ближайшие 3 года улучшить жилищные условия.

Редакция ProKazan совместно с Инной Тарасовой, начальником отдела развития продукта "АБД" (бренд "Ак Барс Дом"), разбирались, какие системы безопасности применяются в казанских жилых комплексах.

Face-ID, видеонаблюдение и мобильное приложение: о преимуществах эффективной безопасности в жилых комплексах

Спокойствие и комфорт в собственном доме − это потребность, в которой нуждается каждый. Поэтому при выборе жилья данный фактор зачастую становится одним из решающих. Современные дома обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря инновационным решениям.

Артур Шарафутдинов, специалист по недвижимости компании "Альтера" рассказал о причине спроса на безопасное жилье:

"Люди стали чаще задумываться о своей безопасности. Раньше, когда ты шел к себе домой через темные переулки пятиэтажек, этот факт воспринимался как должное. Сегодня у людей есть выбор: застройщики вовремя подхватили идею и начали продавать безопасные жилые комплексы с закрытым двором, продуманным освещением и системами контроля,"- прокомментировал Артур Шарафутдинов.

Теперь можно заходить без ключей: о системе распознавания лиц Face-ID

Подходя к подъезду, система распознавания лиц Face-ID (Идентификатор лица для защиты пользовательских данных) считывает проживающих и открывает доступ. Благодаря ее использованию нет необходимости искать ключи в сумке – достаточно один раз внести свои данные в базу и ежедневно использовать систему для входа. Следует отметить, что система не исключает возможность использования карточек для открытия дверей. Таким образом, жильцы получают возможность выбора между двумя методами доступа.

Видеодомофон с мобильным приложением "Всегда рядом"

Не последнее место для удобства будут занимать и облачные решения в системе безопасности. Элементы видеонаблюдения, предоставления доступа привязаны к специально созданному приложению. В жилых комплексах установлены передовые системы видеодомофонии, где звонок в квартиру поступает через мобильное приложение "Всегда рядом". Что это дает жителям? Видеодомофоны с мобильным приложением очень удобны, чтобы контролировать доступ в свои дома даже тогда, когда вы находитесь вдали от них. К примеру, если у вас есть ребенок младшего школьного возраста или кто-то из домочадцев забыл ключи.

"Система часто выручает родителей, когда дети находятся дома одни. Нашим маленьким жителям мы передаем также детские браслеты – это их собственный ключ от домофона, который сложно потерять и удобно носить с собой," - отметила Инна Тарасова.

Растет спрос на дополнительную охрану

Жилые комплексы от "Ак Барс Дом" также предлагают продуманные решения для организации дополнительной охраны, и после заселения жители сами решают, нужны ли им профессиональные службы.

"Ссылаясь на опыт заселенных домов, могу с уверенностью сказать − мы не ожидаем спада спроса на эту функцию. К тому же это не только вопрос поддержания внутреннего порядка, но и регулирование временного заезда автомобилей на закрытые территории, " − пояснила Инна Тарасова.

Особенно это актуально во время проведения ремонтных работ или завоза крупногабаритной техники и мебели в квартиры. Вместе с тем, специалисты охранного агентства в первое время будут готовы помочь новоселам в адаптации к совместно устанавливаемым правилам проживания в новом комплексе.

Мой дом - моя крепость: о многоуровневой системе видеонаблюдения

Застройщик "Ак Барс Дом" серьезно подходит к вопросу безопасности жителей. Во всех домах комплекса установлена система видеонаблюдения: камеры размещены по периметру зданий, на территории дворов, внутри холлов первых этажей, в лифтах и на парковке.

"Доступ к камерам для жителей открыт через мобильное приложение. Родители всегда могут проконтролировать, дошел ли ребенок до квартиры после школы. При необходимости, собственники могут посмотреть и записи архива, "− рассказала специалист "Ак Барс Дом"

Дополнительно к архитектурному освещению дворовых пространств, уличное освещение несет и функцию обеспечения безопасности в темное время суток. Кроме фонарных столбов, которые дают общее освещение, дополнительно устанавливаются ландшафтные светильники, которые подсвечивают дорожки с уровня земли. А стеклянные входные группы, наполняющие пространство около подъезда светом, придают ощущения уверенности и защищенности.

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Один из параметров безопасности в доме - добрососедство

Еще один важный параметр – это дружелюбная атмосфера, которая поддерживается среди жителей. Благодаря настроенной через мобильное приложение работе управляющей компании “Всегда рядом”, в комплексах от "Ак Барс Дом" очень развито добрососедство, и жители быстро знакомятся между собой, общаются и знают друг друга в лицо. Поэтому чувствуют себя спокойно и безопасно, а также бережнее относятся ко всему, что их окружает.