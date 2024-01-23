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· Диана Алмакаева

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

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Любимый праздник всех студентов настанет уже совсем скоро! Разумеется, оставить виновников торжества в Татьянин день без подарков никак нельзя: а потому - берите с собой студенческий и отправляйтесь в ближайший «Галамарт», где 25 января вас ждет скидка -30% на множество вещей, так необходимых студенту. Та же акция действует и для всех Татьян – не забудьте только прихватить с собой удостоверяющий документ, чтобы показать на кассе.

Вам в помощь – идеи для подарков, которые можно найти в народном магазине (в том числе, и самому себе). В ассортименте несколько тысяч товаров, так что ориентиры не помешают!

Беспроигрышный вариант – гаджеты: компактные мобильные аккумуляторы, радужные и светящиеся кабели для зарядки от бренда BY, беспроводные наушники и смарт-часы. Полезная техника, упрощающая жизнь, всегда в почете!

Прекрасной половине студенчества можно преподнести фены и стайлеры LEBEN. Мужчины же будут рады геймерским клавиатурам и мышкам или автоэлектронике.

Любители домашнего уюта оценят мягкий теплый плед, термос или аромадиффузоры, ЗОЖники – коврики для йоги и массажеры, кулинары-любители – новый сотейник, к которому ничего не будет пригорать, или изящные бокалы и менажницы для эстетичной сервировки. В конце концов, универсальный подарок для того, кто грызет гранит науки – стильный рюкзак и канцтовары! И все это можно найти в «Галамарте» - не только по доступным ценам (которые действуют всегда), но и по дополнительной очень приятной скидке.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акция «Скидка -30%» для студентов и Татьян действует 25 января 2024 г. в розничных магазинах «Галамарт». В акции есть товары-исключения.

Реклама. ООО «ГАЛАСТОР». LjN8KLVGa

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