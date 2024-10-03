Что будет, если не лечить зубы во время: удаление нерва и чистка канала  под микроскопом

По статистике ВОЗ кариес является самым распространенным инфекционным заболеванием человека: с ним сталкиваются более 90% людей, а после 35 лет — и вовсе 98-99%.

Журналист ProKazan пообщался с врачами стоматологии «С.О.Ч.И» и узнал, как кариес поэтапно поражает зуб, и чем грозит долгое оттягивание визита к стоматологу.

Появление кариеса: первые признаки. Как врач лечит кариес на начальном этапе

Чаще всего кариес появляется бессимптомно. Этому способствует наследственность, а также внешние факторы: неполноценное питание, недостаток витаминов, а также вредные привычки, такие как курение и употребление большого количества кофе и сладостей.

По стадии развития есть четыре формы кариеса:

Начальный кариес — на поверхности зуба появляется пятно меловидного цвета. Зуб не болит, жалоб нет.

— на поверхности зуба появляется пятно меловидного цвета. Зуб не болит, жалоб нет. Поверхностный кариес — поражена только эмаль зуба; жалобы либо отсутствуют, либо зуб реагирует на смену температур, например после прохладной воды вы кушаете тёплую еду и зуб начинает немного болеть.

— поражена только эмаль зуба; жалобы либо отсутствуют, либо зуб реагирует на смену температур, например после прохладной воды вы кушаете тёплую еду и зуб начинает немного болеть. Средний кариес — поражена эмаль и поверхностный слой дентина. Зуб болит при жевании пищи.

— поражена эмаль и поверхностный слой дентина. Зуб болит при жевании пищи. Глубокий кариес — поражена эмаль и значительный слой дентина, но над полостью зуба остаётся его тонкая прослойка. Зуб болит постоянно.

Когда человек обращается к стоматологу с начальным или поверхностным кариесом, используются неинвазивные методы лечения, то есть без вторжение в организм. В зубы втирают фторосодержащий гель и проводят профессиональную гигиену ротовой полости, которая очищает труднодоступные зоны от остатков пищи.

Как врач лечит средний и глубокий кариес, — пояснет Маркина Лариса Владимировна, стоматолог-терапевт клиники «С.О.Ч.И»

Когда процесс кариесообразования распространяется в более глубокие слои тканей зуба, применяют «препарирование с последующим наложением пломбы». Различий в методах лечения среднего и глубокого кариеса нет.

При помощи бормашины удаляются пораженные кариесом участки, после этого мы восстанавливаем форму зуба, то есть ставим пломбу, – объясняет ортопед-хирург стоматологии «С.О.Ч.И» Спичков Руслан Ильич.

Кариес дошёл до корней. Как врач лечит запущенный кариес

Достаточно часто стоматологам приходится иметь дело с полностью разрушенной зубной коронкой. И тогда встает вопрос, нужно ли проводить удаление корня зуба. Решение принимается индивидуально, в зависимости от случая.

Процесс удаления корня, как правило, прост, но зависит от сложности корня и его состояния. Этапы процедуры:

Анестезия.

Открытие доступа к корню. Для этого делается небольшой разрез в десне.

Извлечение корня. Для этого используются специальные инструменты, такие как подъемники или щипцы.

Чистка и закрытие.

В непростых случаях, стоматологу требуется более точные инструменты диагностики. Например, в случае с кариесом, который возник на уже леченном зубе или когда нужно прочищать каналы.

Один из таких инструментов – это микроскоп. С ним работает врач высшей категории, который прошёл специальное обучение. Микроскоп увеличивает объект в несколько раз и повышает точность манипуляций доктора.