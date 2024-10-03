Что будет, если не лечить зубы во время: удаление нерва и чистка канала под микроскопом
По статистике ВОЗ кариес является самым распространенным инфекционным заболеванием человека: с ним сталкиваются более 90% людей, а после 35 лет — и вовсе 98-99%.
Журналист ProKazan пообщался с врачами стоматологии «С.О.Ч.И» и узнал, как кариес поэтапно поражает зуб, и чем грозит долгое оттягивание визита к стоматологу.
Появление кариеса: первые признаки. Как врач лечит кариес на начальном этапе
Чаще всего кариес появляется бессимптомно. Этому способствует наследственность, а также внешние факторы: неполноценное питание, недостаток витаминов, а также вредные привычки, такие как курение и употребление большого количества кофе и сладостей.
По стадии развития есть четыре формы кариеса:
- Начальный кариес — на поверхности зуба появляется пятно меловидного цвета. Зуб не болит, жалоб нет.
- Поверхностный кариес — поражена только эмаль зуба; жалобы либо отсутствуют, либо зуб реагирует на смену температур, например после прохладной воды вы кушаете тёплую еду и зуб начинает немного болеть.
- Средний кариес — поражена эмаль и поверхностный слой дентина. Зуб болит при жевании пищи.
- Глубокий кариес — поражена эмаль и значительный слой дентина, но над полостью зуба остаётся его тонкая прослойка. Зуб болит постоянно.
Когда человек обращается к стоматологу с начальным или поверхностным кариесом, используются неинвазивные методы лечения, то есть без вторжение в организм. В зубы втирают фторосодержащий гель и проводят профессиональную гигиену ротовой полости, которая очищает труднодоступные зоны от остатков пищи.
Как врач лечит средний и глубокий кариес, — пояснет Маркина Лариса Владимировна, стоматолог-терапевт клиники «С.О.Ч.И»
Когда процесс кариесообразования распространяется в более глубокие слои тканей зуба, применяют «препарирование с последующим наложением пломбы». Различий в методах лечения среднего и глубокого кариеса нет.
При помощи бормашины удаляются пораженные кариесом участки, после этого мы восстанавливаем форму зуба, то есть ставим пломбу, – объясняет ортопед-хирург стоматологии «С.О.Ч.И» Спичков Руслан Ильич.
Кариес дошёл до корней. Как врач лечит запущенный кариес
Достаточно часто стоматологам приходится иметь дело с полностью разрушенной зубной коронкой. И тогда встает вопрос, нужно ли проводить удаление корня зуба. Решение принимается индивидуально, в зависимости от случая.
Процесс удаления корня, как правило, прост, но зависит от сложности корня и его состояния. Этапы процедуры:
- Анестезия.
- Открытие доступа к корню. Для этого делается небольшой разрез в десне.
- Извлечение корня. Для этого используются специальные инструменты, такие как подъемники или щипцы.
- Чистка и закрытие.
В непростых случаях, стоматологу требуется более точные инструменты диагностики. Например, в случае с кариесом, который возник на уже леченном зубе или когда нужно прочищать каналы.
Один из таких инструментов – это микроскоп. С ним работает врач высшей категории, который прошёл специальное обучение. Микроскоп увеличивает объект в несколько раз и повышает точность манипуляций доктора.
Лечение под увеличением помогает увидеть скрытые процессы, дефекты и трещины. В процессе лечения под микроскопом можно найти труднодоступные места и пролечить их с высокой точностью и минимальным воздействием на здоровые ткани зуба, – сообщает Белянина Ксения Алексеевна, терапевт-микроскопист стоматологии «С.О.Ч.И»
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