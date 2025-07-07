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«Чатыр тауда җыен» в Азнакаево: 35 коллективов, 40 регионов и праздник тюркской культуры

5 июля на горе Чатыр-Тау прошёл XV фестиваль т...

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На склонах священной для многих татар горы Чатыр-Тау 5 июля прошёл XV фестиваль тюркской культуры «Чатыр тауда җыен». За годы своего существования он вырос из локальной инициативы в знаковое событие культурного календаря Татарстана. В этом году фестиваль собрал более 40 творческих коллективов и сотни гостей со всего юго-востока республики, а также из более чем 40 регионов России — среди них Нижний Новгород, Самара, Оренбург и другие.

Праздничная программа началась с театрализованного представления «Легенды Чатыр-Тау», которое погрузило зрителей в атмосферу мифов и древности. Образ горы как символа исторической памяти и культурной устойчивости тюркских народов стал сквозным мотивом всего события.

На сцене фестиваля выступили народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова, дуэт Фарида–Алсу, а также фольклорные коллективы из Актанышского, Лениногорского, Бугульминского и других районов. Одним из самых ярких моментов праздника стало состязание по борьбе на лошадях — аударыш. Это редкое и зрелищное явление вызвало живой интерес даже у тех, кто не впервые бывает на национальных торжествах.

Вокруг горы раскинулись ремесленные мастерские, выставки народного творчества, открытые кухни с национальными блюдами — на один день пространство Чатыр-Тау превратилось в живую энциклопедию тюркской культуры.

С приветственными словами к гостям обратились глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, депутат Госсовета РТ Назип Хазипов и татарский публицист Азиз Замалиев. Они подчеркнули: такие встречи важны не только как яркие праздники, но и как способ сохранять и передавать культурную память.

Завершением насыщенного дня стала экскурсия на саму гору Чатыр-Тау — для тех, кто после музыки и танцев выбрал тишину, простор и личное прикосновение к живой истории.

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