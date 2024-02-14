Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

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А задумывались ли вы о том, как вы пришли к своему любимому делу, хобби, работе? Когда увидели первые плоды трудов? Были ли вы в них уверены? Редакция ProKazan продолжает знакомить читателей с историями людей которые смогли пробиться сквозь страх сомнений и добились успеха невзирая ни на что. Одной из таких историй с нами поделился директор строительной компании «Время строить», Айдар Айратович Алиуллин.

По стопам отца

«Мой отец строил гараж. Вот и я лет, этак, с 9-ти во всю вникал, подносил гвозди, кирпич клал. Мне было не интересно просто смотреть - родители воспитали к труду с пеленок. привязки . ».

Именно с этого момента в голове маленького мальчика зародилась мысль - я буду строить дома! Время шло, мечта росла, поспевая за растущим желанием дарить людям тепло. И вот уже в 15 лет Айдар вместе с отцом начали строить дом.

«Отец, правда, всегда был на работе, поэтому строить приходилось мне. Я каждый день после школы приходил к рабочим, смотрел, как и что они делают, помогал чем мог. И как-то затянул этот процесс».

Строить свою дорогу

Дальше - как по накатанной. Поступление в университет, армия, семья - строить дома так и не вышло. Три года жизни заняло прокладывание дорог, как в прямом, так и переносном смысле. Было очень просто сбиться с пути. В этот момент маяком выступила дружба.

«Друг мне просто говорит, мол, ты такой коммуникабельный, все знаешь и умеешь, почему на себя не работаешь? Однажды я проснулся и спросил себя - “И правда, а почему нет?”»

Пробы своих сил начались с грузоперевозок, оттуда же и первые долги, растущие как снежный ком. Все три года удача была не благосклонна, старые машины ломались, а новые горели. Бизнес ветшал на глазах, нужно было что-то делать и быстро. Вновь дружба решила вопрос.

«У меня просто попросили снести дом и помочь найти строителей для нового, а мой друг уже строил. Он, то мне и предложил строить вместе, предложил заниматься работой скорее умственной, чем физическим трудом. Тогда внутри меня маленький мальчик повторил «я хочу СТРОИТЬ ДОМА». Сначала, я даже не понял, что вместе с этим мальчиком, произнес фразу вслух. А когда начал снова, как в детстве, работать руками, всё встало на свои места. Тогда я понял: это же я, это дело мне по душе!»

Эта идея прожгла сомнения насквозь. Долги и повседневные траты на семью перестали тяготить, а наоборот стали топливом, разогревшим остывший двигатель призвания. Вскоре нашелся первый инвестор. Два дома были построены. И проданы…

«Знаете, я себя чувствовал самолетом на заброшенном аэродроме. Взлётная полоса разбитая, трясёт, всё заросло. А когда первые два дома сдали, как будто наконец оторвался от земли. И думаю, ну всё, дальше только вверх».

Расправленные плечи

Пять лет непрерывного движения, не смотря на то, что колоссальный груз крепко закреплен на плечах одного человека. Правда здесь есть одно НО.

«Когда ты на своем месте - нет самого мерзкого в работе. То, что я делаю сейчас, своими руками, МНЕ нужно. Понятно, что и заказчику тоже надо. Но я то без домов не могу»

За человеком, горящим своим делом так просто идти. Один за одним хозяева домов возвращались к Айдару Айратовичу, хвалились фотографиями семьи в новом доме, приводили своих знакомых за своим домом, за своей тихой гаванью. За одной семьей приходила другая, а за ней еще и еще. Тянулись и люди горящие той же детской мечтой - строить. Так появилась компания.

«Раньше, когда строил один, в год домов 12-15 получалось. Это конечно результат, но я видел где можно расти и понял, что без команды никак. Думал искать буду долго, а получилось так, что люди горящие сами меня искали. Первые из тех, кто пришел работать принесли с собой понимание, подсветили путь компании. И заработало ведь, все шестеренки сложились - теперь строим по 65-70»

За последний год, как утверждает Айдар Айратович, компания «чуть-чуть» подросла, а именно в пять раз. При том, это не просто рост, а полноценное масштабирование.

«Я когда еще с отцом строил, понимал - лучше хорошо сделать. Там же потом жить. Когда уже один работал, часто получалось, что мол, тут надо бы окно побольше или тут чуть материал подороже. И про себя думаю, давай-ка я лучше просто сделаю хорошо. Как себе. Вот и на компанию это перенес. Знаете что получилось? Нам просто доверять стали, советовать, просто спасибо писать».

Сейчас уже почти 100 молодых семей строят свою жизнь в доме своей мечты. У всех есть мечта. Все идут к ней. А не настало ли Время строить?

Реклама.  ИП Алиуллин Айдар Айратович. LjN8JzhTQ

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