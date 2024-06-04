Норманнская теория основания Руси уже давно признана учеными и изучается в школе. Первые правители нашей страны были скандинавами, и даже само слово «русь» — древнескандинавское. По мнению языковедов, оно восходит к слову «rōþ», что означает «отряд, участвующий в походе на гребных судах».

Викинги много наследили на территории нашей страны. Их стоянки находят в разных регионах - от Великого Новгорода до Ростова-на-Дону. Обнаружены следы скандинавов и в Татарстане. Так, например, есть свидетельства, что викинги останавливались на отдых в устье реки Свияги.

Возрожденное место силы

Теперь на этом месте вырос загородный комплекс Odin House, который позволяет окунуться в атмосферу древних скандинавских сказок. Здесь можно встретить легендарного конунга Рагнара, вернее его портрет на стене живописного коттеджа, пожить в Доме волка, где на полу гостиной лежит натуральная шкура зверя, и даже увидеть древний дольмен.

Уютный загородный комплекс идеально подходит как для уединения и восполнения душевных сил, так и для шумной компании друзей или семьи, решившей провести время на природе с комфортом.

Аутентичные дома: путешествие во времени

Одной из ключевых особенностей скандинавского глэмпинга являются дома, которые передают аутентичную атмосферу прошлых веков. Эти строения, выполненные из натуральных материалов, соединяют в себе современные удобства с историческим наследием. Есть еще одна особенность – в домиках Деревни викингов терраса расположена у самого берега реки, практически находясь над водой. Это создает неповторимое ощущение, что вы находитесь на морском побережье. Только представьте, что наслаждаетесь утренним кофе под шум воды или созерцаете закаты, отражающиеся на поверхности реки.

Деревня викингов, Рыбкин дом, дом Волка, Дракар, Хелса. Все дома или апартаменты имеют свой особенный стиль, неповторимые декорации, которые точно дадут вам представить себя настоящим викингом, вернувшимся домой для восполнения сил.

Вечерами здесь можно устроить романтический ужин, пикник с видом на реку или собираться с друзьями у камина, ощущая близость к природе и её спокойствие.

Комфортабельные апартаменты: для уединения или весёлой компании

Современный комплекс предлагает разные типы жилья, от номеров в отеле или уединенных домиков для спокойного отдыха, до просторных апартаментов для больших компаний или проведения банкетов. Здесь есть все необходимое для проживания, чтобы вы насладились спокойным сном в уютной кровати, посидели у теплого камина или любовались видом из панорамных окон. В апартаментах есть оснащенная современной техникой кухня, чтобы можно было приготовить самостоятельно еду, а в санузлах для каждого гостя висят мягкие полотенца.

Природа, активный отдых и вкусная еда

Самый частый отзыв от гостей о еде. В комплексе расположен ресторан, шеф-повар которого виртуозно готовит и даже может подстроиться под ваши вкусовые особенности. Поэтому гости часто восхищаются вкусом блюд и оставляют благодарные отзывы. Это одна из причин, почему многие посетители снова приезжают сюда на отдых.

Загородный комплекс в скандинавском стиле предоставляет не только комфортное жилье и вкусную еду, но и множество возможностей для релаксации – гамаки, бассейн, беседки с мангальной зоной. Любители активного отдыха могут покататься на катере или гидроцикле, арендовать лодку или катамаран для прогулки на реке, снять дом на берегу и порыбачить.

Для размеренного отдыха организованы экскурсии в IT-город Иннополис или остров-град Свияжск. Также можно заниматься йогой на природе, медитировать или просто наслаждаться чтением книги на террасе.

После можно отправиться в сауну или баню. Эти традиционные для Скандинавии элементы позволят расслабиться и насладиться моментом.

Обратите внимание на картины

Если вы эстет и цените детали, то насладитесь отдых в Odin House. Самым популярным элементом декора здесь стали картины, нарисованные местными художниками. Советуем спросить у хостес, какая именно композиция вызвала ажиотаж у посетителей, что дело чуть не дошло до открытых торгов. Интересно? Надписи, статуэтки, (не) случайные руны на стенах и эксклюзивные крыши домов – в каждом элементе заложен особенный смысл и это настоящий квест, который ждет каждого посетителя.

Аутентичные дома с террасами на реке, комфортабельные апартаменты и разнообразие активностей делают это место идеальным как для уединенных поездок и восполнения внутренних сил, так и для романтического отдыха или веселых встреч с друзьями. Скандинавский глэмпинг — это истинное слияние с природой, которое оставит незабываемые впечатления и подарит вам чувство гармонии и спокойствия.