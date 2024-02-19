«Мы работаем на результат»: основатель международной студии растяжки рассказал об особенностях моно-фитнеса

Порой бывает так трудно заставить себя заниматься фитнесом. Мы устаем на работе и мысль о том, чтобы куда-то пойти и дополнительно нагружать себя трудом приводит в ужас. Однако активность необходима для здоровья, как для физического, так и для психологического. На наше настроение очень сильно влияет то, достаточно ли мы занимаемся состоянием тела.

Как было бы здорово найти такой вид физнагрузки, который не только давал бы пользу, но и был бы комфортным и даже приятным. Отличная новость! Редакция новостного портала ProKazan нашла для вас активность, на которую будет желание тратить время даже после работы, ведь это релаксирующие и невероятно полезные занятия по растяжке в студии «Lady Stretch». Наш корреспондент взял интервью у основателя сети, полюбившейся женщинам из России, Казахстана, Армении, Грузии и США.

Что такое монофитнес-студия?

Начнём с того, чем отличается фитнес-клуб от студии? Фитнес-клуб – это про массовость. Туда мы приходим и сами занимаемся своим телом: упражняемся на тренажерах, плаваем. За результат ответственность ложится на нас самих. Многие из посетителей таких клубов даже не знают, правильно ли всё выполняют и есть ли толк в упражнениях. Также существуют групповые занятия, но внимание тренера переключается между десятками посетителей и нет возможности получить полное руководство и контроль выполняемых действий.

Эта проблема долго оставалась нерешенной, но запрос потребителя на более комфортные и полезные занятия рос. Так появились монофитнес-студии. Что такое моно-студия? Это фитнес студии, которые концентрируют своё внимание на одном или двух видах тренировок. Обычно это традиционная йога, пилатес, сайклинг, кроссфит или TRX. Но любимыми для многих стали моно-студии по растяжке. Здесь специалисты имеют возможность набирать малые группы, в которых внимание получает каждый посетитель. Основной бонус таких занятий – это максимальная нацеленность на результат.

Что лучше: классический фитнес или моно-студия?

В 2023 году международную сеть студий растяжки «Lady Stretch» на конкурсе Russian Fitness Award признали как «Лучшую сеть фитнес студий России». Мы встретились с основателем сети Дмитрием Горобцовым, чтобы выяснить, как она работает и кому подойдут такие занятия.

– В моно-студии всегда качество продукта будет на голову выше, чем в любом фитнес-клубе и студии, где множество направлений. Мы специализируемся на мягком фитнесе и концентрируемся именно на растяжке.Каждый год улучшаем качество продукта, а значит способны помочь вам добиваться превосходных результатов в кратчайшие сроки, – пояснил основатель «Lady Stretch» Дмитрий Андреевич Горобцов.

Моно-студия «Lady Stretch» создала свою Академию для тренеров, где проходят подготовку будущие специалисты по растяжке. Чтобы на занятиях вы получали всё самое лучшее, в команду отбирают только самых выдающихся из них. Все специалисты имеют спортивную базу и глубокие знания по теме. Вы можете быть уверенными, что на тренировке с вами работает человек, разбирающийся в анатомии и понимающий какое действие к какому результату приведёт именно вас.

– Мы выбираем тех, у кого есть опыт в спорте, танцах и стретчинге. На эту базу накладываем знания, преподаваемые в нашей академии. В результате получаем сильных тренеров с глубоким пониманием дела и возможностью найти подход к любому клиенту. В нашей команде работают только девушки, чтобы посетительницам было максимально комфортно в таком деликатном деле, как растяжка, – рассказал Дмитрий Андреевич.

Кто может заниматься в студии «Lady Stretch»?

Большим плюсом растяжки является то, что она способна проработать любую проблему в теле: на занятиях вы можете задействовать именно те мышцы, которые вам необходимо проработать. Результат таких зависит от цели. Похудеть, привести мышцы в тонус, вернуть здоровье, восстановить спину, развить гибкость, раскрепоститься и даже расслабиться, получив физическое наслаждение – всё это доступно тем, кто открывает для себя растяжку.

В некоторых видах фитнеса есть ограничения по весу, то есть не каждая девушка будет иметь возможность безопасно для себя выполнять некоторые упражнения. В растяжке можете быть спокойными, даже если у вас есть ощущение избыточности веса. Занятия не нанесут травм, связанных с весом, а весь инвентарь способен выдержать большие нагрузки. К примеру, гамаки для направления «Sky Stretching» (растяжка в гамаках), эксклюзивно разработанного специалистами студии, рассчитаны на вес до 500 килограммов!

Получается, что посетителем студии растяжки может стать любая девушка и женщина. Важный момент: политика «Lady Stretch» подразумевает занятия именно для женщин. В обычных залах легко столкнуться со смущением, неуверенностью в себе, ведь вокруг будет много людей противоположного пола. В сети студий «Lady Stretch» вы можете быть спокойной – все тренера женщины, администраторы, персонал и посетительницы – только женского пола.

Как записаться?

Филиалы «Lady Stretch» представлены в 5 странах: Россия, Казахстан, Армения, Грузия, США. Всего работает более 200 студий с более чем 1000 сотрудников. Студия растяжки работает ежедневно с 9:00 до 21:00 в мини-группах до 8 человек. Тренер работает персонально с каждым. Вы можете получить скидку на первое пробное занятие до 30%! Записаться можно онлайн или по телефону студии.

Абонемент действует во всех филиалах, так что вам не придётся каждый раз его оплачивать для посещения растяжки в разных точках города. Есть возможность оплатить одно занятие или выгодно приобрести абонемент сразу на все 8 представленных направлений:

Стретчинг

SkyStretching

Ролл стретчинг

Растяжка с подкачкой

TRX

Aero-dance

Стрип-пластика

Здоровая спина



«Lady Stretch» - это, место силы движения, где работают опытные и понимающие тренеры. Они непрерывно повышают уровень своих знаний и навыков. Каждый наставник готов придти на помощь в решении любой проблемы. И можете быть уверены в результате, ведь понять и помочь женщине может только женщина.