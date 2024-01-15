Проктология - одно из наиболее "закрытых" направлений в медицине, редко попадающих в публичное пространство. Согласно статистике, симптомы геморроя, являются одной из самых распространенных причин посещения проктолога. Примерно 34-41% всех заболеваний толстой кишки приходятся на долю геморроя. Эта неприятная болезнь встречается у 130-145 из 1000 человек всех полов.

Как часто нужно посещать проктолога, какие рекомендации соблюдать и какие методы лечения позволяют быстро и безболезненно справиться с проблемой - об этом и многом другом рассказал ProKazan Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории клиники "Формула здоровья".

Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории

- Расскажите, в каком направлении работает врач-проктолог?

- Врач-проктолог — это специалист, который занимается профилактикой, обследованием и лечением болезней прямой кишки и близлежащих тканей. Он также лечит инфекционные, паразитарные, врожденные, воспалительные и онкологические заболевания, связанные с проктологией.

Специалисты работают с разными проблемами, такими как геморрой, трещины, полипы, опухоли, запоры, и с другими болезнями, связанными с этим направлением. Врач-проктолог не только хорошо разбирается в медицине, но и умеет использовать различные инструменты для диагностики и лечения проктологических случаев: проводит осмотр прямой и толстой кишки с помощью специальных приборов, чтобы получить подробную информацию о состоянии органов.

Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Какие самые частые причины визита к проктологу?

- Одной из самых распространенных причин обращения к проктологу являются геморроидальные заболевания и анальные трещины. Оказывается, что 90-95% пациентов сталкиваются с этими проблемами. При этом многие считают, что подобные проблемы присущи в большей степени возрастным людям, однако это ошибочное представление.

Каковы причины возникновения этих заболеваний? Они могут быть вызваны различными факторами, такими как чрезмерная физическая нагрузка или длительное сидение, например, на рабочем месте. Такие условия могут существенно повлиять на здоровье нашей прямой кишки. Также считаю важным обратить внимание на полипы, а также злокачественные и доброкачественные опухоли - по распространенности они занимают второе место в списке заболеваний в области проктологии.

- Можно ли предотвратить эти заболевания самостоятельно, соблюдая определенные рекомендации?

- Дело в том, что в любой области медицины нельзя точно утверждать, что проблему можно предотвратить "в домашних условиях". Однако можно соблюдать меры рекомендаций, чтобы не провоцировать факторы заболеваний аноректальной зоны:

не поднимайте слишком тяжелый груз;

в спорте - сила, но соблюдайте меру: если постоянно изнемогать свой организм, это может навредить. Следите за тем, как вы подтягиваетесь, отжимаетесь или напрягаете брюшной пресс;

если у вас сидячий образ жизни, то заведите привычку каждый час вставать из своего рабочего места. Проще говоря, периодически меняйте ваше положение;

все, что щиплет или горит во рту раздражает вены прямой кишки. Минимизируйте употребление острых продуктов.

если мы говорим не о геморрое, а о трещинах, то в этом случае случаются механические факторы. Одно из самых популярных проблем нашего века — плохая работа кишечника. Чтобы избежать травм, разрыва слизистой и трещин - опорожняйте кишечник 1 раз в день.





Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Тогда при каких симптомах стоит обратиться к врачу?

- Далеко не все болезни прямой кишки сопровождаются ярко выраженными симптомами. Однако если внимательно следить за своим здоровьем, то можно заметить проблему на ранних стадиях развития.

Обычно проктологические заболевания проявляются следующим образом:

появление крови на туалетной бумаге;

боль и неприятные ощущения при дефекации и после нее;

выпадение узлов из прямой кишки;

наличие “синей шишки” (тромба) в окружности заднего прохода;

постоянное чувство неполного опорожнения кишечника;

жжение и выделения.

Если у вас есть такие симптомы, это повод записаться на прием к проктологу. Однако, важно регулярно посещать специалиста даже в случае отсутствия перечисленных симптомов. Профилактические осмотры будут особенно полезны тем, у кого есть наследственная предрасположенность к геморрою или другим заболеваниям прямой кишки.

- Насколько часто нужно посещать врача-проктолога и как проходит прием?

- Чтобы предотвратить заболевания, рекомендуется посещать врача-проктолога хотя бы раз в год, даже если нет никаких жалоб. Отмечу, что раннее обнаружение возможных патологий позволит избежать сложных операций и больших расходов на лечение. Проще говоря, чем раньше мы обнаружим или предотвратим проблему, тем успешнее будут результаты лечения. Если отложить визит к врачу, болезнь может перерасти в хроническую стадию.

Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Осмотр у проктолога проходит следующим образом:

сбор информации о состоянии пациента;

первичное обследование методом пальпации, при котором врач ощупывает органы через брюшную стенку или ректально. Это позволяет выявить патологические образования и повреждения стенок;

для проведения эндоскопии (осмотра внутренних органов) используется инструмент, который вводится внутрь и позволяет врачу осмотреть стенки прямой кишки;

также может применяется ректороманоскоп для оценки состояния прямой и сигмовидной кишки на глубине до 40 см;

при необходимости проводится колоноскопия, которая также относится к эндоскопическим процедурам. Она позволяет выявить опухоли в прямой кишке. Во время этой процедуры вводится гибкая трубка с осветителем для детального осмотра. Эта процедура производится по медицинским показаниям врачом эндоскопистом, а не проктологом;

производится аппаратный осмотр. У нас есть одноразовые аноскопы с подсветкой. То есть, это осмотр прямой кишки на 12-15 сантиметров. Мы используем гель с лидокаином, чтобы снизить чувствительность при осмотре.

- Требуется ли подготовка перед посещением врача-проктолога?

- Перед посещением важно провести определенную предварительную подготовку:

перед приемом нужно опорожнить кишечник;

лисключить продукты, провоцирующие газообразование;

провести гигиенические процедуры.

не переживать и помнить, что в лечении нет ничего постыдного и страшного.

В некоторых клиниках может потребоваться выполнение процедуры микроклизмы, используя препараты типа микролакса. Эта процедура включает введение небольшого количества жидкости в прямую кишку с помощью специального шприца. Однако, в нашей клинике такая процедура не требуется для первичного визита, поскольку мы считаем, что каждый случай индивидуален и не всегда необходимо делать данную манипуляцию. Вместо этого, я рекомендую просто следовать рекомендациям выше.

Камера для стерилизации инструментов в клинике "Формула здоровья"

- Что изменилось в области проктологии за последнее время? Используются ли современные методы для более эффективного лечения?

- Учитывая массовость проктологических заболеваний, такое направление в медицине, как проктология, за последние десять лет существенно изменилось. По всему миру наблюдается явный тренд к проведению малоинвазивных процедур. Эти манипуляции, такие как лечение геморроя без операции, позволяют лечить заболевания на ранних стадиях амбулаторно или в течение дневного пребывания в стационаре. То есть пациенты приходят на процедуру, проводят ее и спустя несколько часов уже могут уйти домой.

Наружные геморроидальные узлы удаляются под местной анестезией и пациенты также отпускаются домой, получая необходимые рекомендации, а при необходимости больничный лист. После операционного вмешательства, важно давать врачу обратную связь и поэтому со мной всегда можно связаться через социальные сети или по номеру телефона.

В клинике "Формула здоровья" применяются малоинвазивные методы лечения, которые помогут эффективно справиться с болезнью, не прибегая к серьезному хирургическому вмешательству.

Для внутренних геморроидальных узлов также применяются различные малоинвазивные манипуляции. Лигирование геморроя осуществляется с помощью специальных колец.

Также используются склерозирование (вводится тонкая игла, введение которой не вызывает боли) геморроидальных узлов. Отмечу, что все процедуры проводятся по медицинским показаниям. Естественно, в случае третьей и четвертой стадии заболевания, амбулаторное лечение уже невозможно, и пациенты госпитализируются.

Рахматуллин Андрей Альбертович, врач хирург-колопроктолог высшей категории и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Изменились ли как-то пациенты? Стали более осознанными или, по-прежнему, с такой деликатной темой к врачу ходить боятся или стесняются?

- Важно не бояться обращаться к врачу. Осмотры у нас комфортные, мы стараемся максимально избежать болезненных процедур и при необходимости проводим анестезию на ранних этапах, чтобы устранить боль и воспаление перед полным осмотром. Каждый человек уникален и у некоторых не исключена паника или стресс. В таких случаях проктолог не дает других советов, кроме как справиться с ситуацией и взять себя в руки.

В нашем кабинете проктологии мы стараемся создать индивидуальную атмосферу исключительно для пациента без посторонних лиц, отказавшись от присутствия медсестер. Я, как проктолог, стараюсь сделать осмотр максимально комфортным, избегая проведения процедур через боль.

- Если у пациента есть проблема, которая требует операционного вмешательства, то какие аппараты используются для этой цели?

- В случае, когда пациент сталкивается с проблемой, требующей оперативного вмешательства, используются специализированные аппараты. Наша клиника оснащена двумя операционными кабинетами и специальным оборудованием, которое позволяет врачу эффективно и быстро устранить проблему без боли.

Медицинские аппараты "Фотек" и "Сургитрон" в клинике "Формула здоровья"

Один из таких аппаратов — "Фотек", российская разработка для радиоволновой хирургии, заменяющая традиционный скальпель на более щадящий и современный метод. Он позволяет аккуратно разрезать ткани, производить иссечение и диссекцию, прижигать сосуды, что эффективно прекращает кровотечение с помощью радиоволнового воздействия. Кроме того, данный аппарат способен обрабатывать края раны и удалять различные полипы и бородавки.

Второе устройство, используемое в нашей клинике, называется "Сургитрон". Оно аналогично "Фотеку", однако имеет более высокую частоту тока, что позволяет справляться с более сложными и запущенными случаями. Отмечу, что в операционной всегда есть ультразвуковая камера для хранения стерильных инструментов.

Медицинский аппарат "Сургитрон" в клинике "Формула здоровья"