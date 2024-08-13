8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

ВкусВилл провёл «Роад шоу» — тур по нескольким городам, в рамках которого бренд разместил станции с активностями, угощениями, конкурсами. Тур был объединен фразой «Нам по пути», и прошел он в Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону и Туле.

В каждом городе в определенной локации были установлены интерактивные станции, похожие на дорожную линию. На станции гости могли поучаствовать в интерактиве «Вкусные, уникальные, натуральные» и познакомиться с AR-технологиями, сделать уникальные снимки в фотозоне из дорожных зеркал, покрутить велошредер или сдать фракции в экообменник, посидеть за большим столом и послушать аудио-сериал про ВкусВилл, дети смогут прокатиться на горке. За всё время тура в активности вовлекались более 10 000 посетителей, половина из которых стала новыми пользователями сервиса бесплатной доставки ВкусВилл (остальные уже были активными онлайн-покупателями).

В рамках экологической активности «велошредер» было собрано более 10 килограммов переработанного пластика, который будет использован в дальнейшем (на сегодняшний день, команда бренда планирует использовать пластик для создания инсталляции или фигуры).

Весь тур проходил 25 дней: он начался 20 мая в Москве и закончился 25 июля там же. За это время команда ВкусВилла проехала более 6000 километров.

Во время «Роад шоу» участники могли зарегистрировать карту лояльности ВкусВилл на специальной стойке и, пройдя все зоны с активностями, принять участие в розыгрыше поездки на фестиваль ВкусВилла «Фест Ест». Победителями стала семья из Екатеринбурга, которая приехала на фестиваль и провела замечательные выходные вместе со ВкусВиллом.

Каждый день посетители могли выиграть корзину мороженого, пока работала специальная станция. По итогу 48 гостей забрали с собой домой в качестве подарка более 1000 единиц летнего десерта.

Лейтмотивом тура стала короткая фраза «Нам по пути».

Мы показываем нашим покупателям, что у нас с ними одни ценности и одни цели. Нам всегда по пути, потому что мы знаем куда и зачем движемся: стремимся к здоровью, энергичному образу жизни и изобилию выбора: от количества товаров на полок, до вариантов интересного времяпровождения на фестивалях, — делится Диана Нажметдинова, Специалист по организации мероприятий ВкусВилл.

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