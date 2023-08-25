За последние 10 лет доступность медицинских услуг в Казани существенно улучшилась: сегодня все жители города имеют возможность без проблем пройти необходимое обследование или процедуру. Рынок платной медицины может предложить не только качественное и современное лечение, но и достойный уровень сервиса. Это одна из главных причин, почему люди предпочитают частные клиники государственным больницам. По статистике, в 2022 году спрос на частные клиники вырос на 15-20%, – сообщает электронная газета “Коммерсант”.

Как правильно выбрать клинику, что такое гипердиагностика, какие обследования нужно проходить ежегодно и какие процедуры сегодня популярны среди Казанцев - на эти и многие другие темы редакция ProKazan пообщалась с Артуром Уразмановым, основателем и генеральным директором медицинских центров "Звезда".

Артур Уразманов, основатель и генеральный директор медицинского центра "Звезда"

- Если бы у вас не было своей клиники, по каким критериям вы бы выбирали куда обратиться? Как отличить хорошую клинику от плохой?

- Разумно выбирать клинику не только по удобной локации, но и по наличию хороших специалистов, достойного интерьера и большого выбора современного оборудования. Квалифицированные врачи с богатым опытом работы могут предоставить более качественное лечение, а комфортный и приятный интерьер клиники поможет создать расслабляющую атмосферу, благоприятную для лечения. Наличие современного оборудования – еще один маркер, который гарантирует более точную и эффективную диагностику и лечение.

При этом я считаю, что важно не только выбрать хорошую клинику, но и ответственно отнестись к рекомендациям врача. Например, сейчас популярно обращаться за консультацией к нескольким специалистам. И это правильно: несмотря на то, что в медицине единые стандарты, у каждого врача свой подход.

- К слову о подходе. Одна из причин, по которой люди относятся к платным клиникам с недоверием, - это страх получить бесконечный список обследований. Как считаете, это страх оправдан?

- Отчасти, к сожалению, да. Этому даже есть определение: гипердиагностика. Проще говоря, это врачебное назначение необязательных для постановки диагноза обследований. Цель такой тактики проста: получить прибыль. Однако у этого подхода есть очевидный недостаток: пациент может и пройдет все эти обследования, но останется ли он доволен? Будет ли он доверять клинике, которая начала такое лечение? Большинство - нет.

Однако, возможно, я вас удивлю: некоторые пациенты не заметят подвоха и продолжат очарованно приносить свои деньги такому врачу. Люди верят врачам, и именно поэтому проблема не изжила себя. Я считаю, что подобный подход хоть и может принести сиюминутный результат, но в долгосрочной перспективе - это провальная стратегия.

Да, этот путь сложнее. Но он того стоит. В то же время, у пациента не должно быть заблуждений, что врач должен поставить диагноз и назначить лечение без проведения необходимых обследований, установленных соответствующими клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи.

Артур Уразманов, основатель и генеральный директор медицинского центра "Звезда" и журналист ProKazan, Виктория Козырева

- В вашей клинике встречается гипердиагностика?

- Мы стараемся такие случаи исключить: врач-эксперт постоянно анализирует перечень назначаемых врачами анализов и обследований пациентам. Выявленные случаи, похожие на гипердиагностику, рассматриваются отдельно. Действительно, в некоторых ситуациях для постановки диагноза необходим большой перечень анализов. Главное понять, с тем ли случаем мы имеем дело?

- Судя по нашего разговору, вы с особым трепетом относитесь к отношениям “врач-пациент”. Расскажите, какую систему вы выстроили в своей клинике?

- Правильно построенная коммуникация с клиентом – это один из самых важных элементов в процессе лечения. Врачи должны быть готовы, что каждый пациент уникален (и здесь я говорю не только про физиологию), поэтому требуется индивидуальный подход.

Я убежден: успешное лечение достигается путем доверительных отношений между профессиональным врачом и желающим излечения пациентом. Каждый день я работаю над тем, чтобы врачи клиники “Звезда” умели проникнуться проблемой пациента, проводили детальный анализ жалоб и понятным образом объясняли суть выбранной стратегии лечения. Даже эти, казалось бы, небольшие действия, приносят невероятные плоды.

- Предупредительная медицина, лечение или эстетика: за чем сегодня обращаются чаще всего и почему?

- В нашем случае здоровье и красота - это смежные понятия, ведь через качественное лечение мы приходим к эстетике. Серьезным помощником в этом деле для нас является современное оборудование. Мы закупаем лучшее, что только удается найти, и это дает серьезное преимущество: так мы можем оказывать услуги, не имеющие аналогов в Татарстане.

- Расскажите про один из таких аппаратов. Допустим, какой наиболее востребован?

- Сложно выделить его как самый востребованный, но его функционал действительно поражает. Аппарат называется “Harmony XL Pro” - это многоцелевая лазерная платформа для флебологии и косметологии, которая лечит болезни вен, сосудов, а также борется с дефектами кожи.

С этим аппаратом сталкиваются пациенты, которые обращаются чтобы устранить косметические дефекты кожи: сосудистые сеточки и звездочки на лице и теле, купероз и розацеа, расширенные сосуды, гемангиомы кожи, пигментные пятна и веснушки. При этом аппарат имеет еще одну возможность: лазерное лечение варикозной болезни, после которого не остается рубцов.

Артур Уразманов, основатель клиники "Звезда", показывает журналисту ProKazan медицинское оборудование “Harmony XL Pro”

- Есть ли такой аппарат, который может убрать или уменьшить боль в теле?

- Да, у нас есть и такое оборудование. EMS7S - это аппарат для проведения транскутанной электрической нервной стимуляции (ТЭНС) с широким спектром применения: от гинекологии до косметологии.

Если мы говорим о травматологии и ортопедии, то аппарат облегчает болевые синдромы при травмах, переломах, убирает отеки мягких тканей, рассасывает гематомы, снимает хроническую боль во всех суставах и даже предупреждает осложнения после переломов.

В неврологии аппарат используется при болях в шее, спине, пояснице, для нормализации трофики нервно-мышечных структур (например, при переломах, при диабетической стопе).

Кроме этого, он даже борется с бессонницей и синдромом хронической усталости.

Журналист ProKazan опробовала на себе ТЭНС-терапию

- Скоро наступит осень, а это значит, что вырастет процент заболеваемости. Есть ли у вас такой аппарат, который поможет восстановиться после болезни, а также поддержит общее состояние организма?

Да, такой аппарат есть:"ГИПО-ОКСИ-1" (OXYTERRA) ускоряет период реабилитации после перенесенных заболеваний, в том числе и верхних дыхательных путей. Более того, метод включен в клинические рекомендации по лечению COVID-19.

Аппарат работает за счет специальной газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, дыхание которой чередуется с воздухом привычного для нас состава при нормальном атмосферном давлении. Дыхание в подобных условиях практически полностью повторяет условия нахождения в горах на большой высоте.

OXYTERRA прост в использовании: пациент дышит через маску, куда поступает воздух с разным уровнем кислорода. При этом на палец надевается пульсоксиметр для контроля уровня кислорода в крови. Аппарат помогает восстановить организм: образуются новые митохондрии в клетках, активируется антиоксидантная система, улучшается кровообращение, ослабляются боли, улучшаются жировой обмен и метаболизм, происходит биологическое омоложение клеток "Anti-Aging", уменьшаются воспаления, улучшается самочувствие, а также нормализуется сон.

Медицинский аппарат “ГИПО-КСИ-1” (OXYTERRA)

Журналист ProKazan опробовала на себе медицинский аппарат “ГИПО-КСИ-1” (OXYTERRA)

- По статистике более 20% женщин сталкиваются с раком молочной железы, и примерно 20% мужчин диагностируют рак простаты. Значит ли это, что людям нужно постоянно проходить обследования, чтобы предупредить раковые заболевания?

Базисная маммография должна выполняться в возрасте от 35 до 40 лет. Женщинам в возрасте от 40 до 49 лет маммографическое обследование желательно проходить каждые 1-2 года, а женщинам старше 50 лет - ежегодно. Считается, что до 40 лет на осмотр имеет смысл приходить только при наличии дискомфорта в мочеполовой системе. А вот мужчинам после 40 рекомендуется посещать уролога раз в год, независимо от того, есть у них жалобы или нет.

При своевременном и правильном обследовании пациенты автоматически увеличивают шанс обнаружить раковую болезнь еще на ранней стадии. Это в разы повышает шансы на успешное лечение.

- Есть ли обследования или процедуры, которые вы бы рекомендовали ежегодно каждому человеку?

- Я рекомендую ежегодно проходить флюорографию, гастроскопию (проверку желудка) и колоноскопию (кишечника) при отсутствии отягощенной наследственности. Как правило, плановую проверку проходят после 45 лет. А женщинам однозначно необходимо наблюдение у гинеколога хотя бы раз в год.

Медицинский центр “Звезда” - это современная клиника, в которой пациенты получают лечение уникальными методиками, где каждому доступно лечение и диагностика передовым медицинским оборудованием! Задать вопросы и записаться на консультацию можно на сайте или по телефону: 8-(843)-291-00-19

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