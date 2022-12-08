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Живодер зверски расправился с кошкой и получил срок: его сдала собственная жена

Живодер зверски расправился с кошкой и получил срок: его сдала собственная жена

Фото: открытые источники

Три года условно получил живодер в Москве, который в минувшем жестоко расправился с домашней кошкой. Как пишет МК, расправа имела место в октябре 2021 года. 36-летний приезжий из Узбекистана был в состоянии алкогольного опьянения.
Дома находилась кошка по кличке Ромашка. Животное в свое время он принес с улицы котенком и подарил жене.

Кошка в какой-то момент поцарапала мужчину. Пьяница решил наказать животное: отнес в ванну и положил мурлыку под горячую воду. Ромашка через некоторое время скончалась от ожогов.

Когда домой вернулась жена садиста, то обнаружила таз с останками животного на кухне. Муж пояснил, что хотел попробовать мясо на вкус, но ему не понравилось. Шокированная женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

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