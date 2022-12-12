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Житель Татарстана попытался убить мать ремнем и молотком и поджечь самого себя

Житель Татарстана попытался убить мать ремнем и молотком и поджечь самого себя

Фото: открытые источники

В Заинске в Татарстане 43-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на убийство своей матери. Возбуждено уголовное дело.

По данным Следкома РТ, мужчина долгое время распивал алкоголь в компании 71-летней родительницы. И пьяные беседы вылились в скандал. В ходе конфликта сын попытался при помощи ремня задушить мать, а потому несколько раз молотком ударил по голове. Затем поджег себя самого и выбежал в подъезд.

Первую помощь нетрезвому дебоширу оказали соседи, они же вызвали экстренные службы. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Фигурант признал свою вину. Решается вопрос о заключении его в СИЗО. Следователи выясняют все обстоятельства этого покушения на убийство.

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