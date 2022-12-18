В Пятигорске два сотрудника полиции попытались задержать подозреваемую. Та дала им отпор, подумав, что её собираются изнасиловать. Позднее оказалось, что они схватили не того человека, передаёт Telegram-канал Baza.

Валерия вышла утром из своей квартиры. В подъезде стояли двое мужчин, один из которых схватил девушку за верхнюю одежду. Приняв их за насильников, Валерия побежала на первый этаж и активно звала на помощь. Мужчинам удалось ее схватить: девушку прижали к стене, повалили на пол, придавили ее ногой и заковали в наручники. Отчаявшись, Валерия попросила не вредить ей, так как ее дома ждет ребенок. Тогда мужчины предложили зайти к ней в квартиру. Неизвестные назвали девушку Натальей. Она, пытаясь доказать, что ее не так зовут, показала документы, после чего ее отпустили.

Оказалось, что напавшие мужчины — сотрудники полиции. Им следовало задержать соседку Валерии — Наталью.

Девушка обратилась в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и растяжение связок. В отношении полицейских рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за превышение полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов также обратились в больницу, чтобы зафиксировать ушибы. Они сказали, что в подъезде на них напал неизвестный мужчина.