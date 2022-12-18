Происшествия
· Регина Шигабетдинова

Заработала сотрясение мозга и растяжение связок: Девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Заработала сотрясение мозга и растяжение связок: Девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Фото: РИА "Новости"

В Пятигорске два сотрудника полиции попытались задержать подозреваемую. Та дала им отпор, подумав, что её собираются изнасиловать. Позднее оказалось, что они схватили не того человека, передаёт Telegram-канал Baza.

Валерия вышла утром из своей квартиры. В подъезде стояли двое мужчин, один из которых схватил девушку за верхнюю одежду. Приняв их за насильников, Валерия побежала на первый этаж и активно звала на помощь. Мужчинам удалось ее схватить: девушку прижали к стене, повалили на пол, придавили ее ногой и заковали в наручники. Отчаявшись, Валерия попросила не вредить ей, так как ее дома ждет ребенок. Тогда мужчины предложили зайти к ней в квартиру. Неизвестные назвали девушку Натальей. Она, пытаясь доказать, что ее не так зовут, показала документы, после чего ее отпустили.

Оказалось, что напавшие мужчины — сотрудники полиции. Им следовало задержать соседку Валерии — Наталью.

Девушка обратилась в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и растяжение связок. В отношении полицейских рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за превышение полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов также обратились в больницу, чтобы зафиксировать ушибы. Они сказали, что в подъезде на них напал неизвестный мужчина.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

23 часа назад

С 19 декабря все будет бесплатно: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли решение для всех россиян

Общество

16 часов назад

Гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не брать

https://egeturbo.ru/phys

Новости России

20 часов назад

Вытащить самостоятельно не получилось: Из гениталий мужчины достали рыбу, заплывшую туда во время спа-процедур

Редакция помогает

3 дня назад

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Профи - коррекция дислексии

Новости России

день назад

В Госдуму внесли проект закона, который освободит от мобилизации еще одну категорию россиян

Происшествия

день назад

Кошмар девочки длился 1,5 года: Мужчина долгое время насиловал маленькую дочь своей сожительницы

Происшествия

день назад

Пламя разбушевалось так, что выжить не было шансов: Молодой человек погиб при пожаре в общежитии колледжа в Казани

Происшествия

5 часов назад

Остался под снегом: Снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика во время уборки двора
Общество
2 дня назад

"Бабам главное - бабло": жители Казани затравили семью мобилизованных за их борьбу за положенные им выплаты

"Бабам главное - бабло": жители Казани затравили семью мобилизованных за их борьбу за положенные им выплаты

Происшествия

22 минуты назад

Выжил благодаря сугробу: В Казани мужчина выпал из окна 13-го этажа

Происшествия

37 минут назад

Заработала сотрясение мозга и растяжение связок: Девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Погода

47 минут назад

Водителей просят не выезжать на трассу: В Казани борются с последствиями дождя и мокрого снега

Новости России

57 минут назад

С 19 декабря начнут лишать прав на 1,5 года даже тех, кто не пил: ГИБДД будет останавливать всех
В Казани на улице Фучика на продавщицу рухнул торговый шатер: женщина госпитализирована

Происшествия

3 часа назад

Упала с высоты 2 метров во время концерта: Зрительница получила переломы, угодив в оркестровую яму в консерватории

Новости Казани

день назад

В Татарстане появится реготделение Российского движения детей и молодёжи: Руководителем может стать глава Минмолодежи Тимур Сулейманов

Происшествия

день назад

Мать нашла уже без сознания: Семиклассник запутался в гамаке и впал в кому
7 сервисов Казани, которые однажды вас спасут