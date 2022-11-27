Молодой житель Иркутска проведет 17 лет в колонии строго режима: парень годами регулярно насиловал малолетнюю сводную сестру. Злоумышленник запугал девочку и грозился убить ее бабушку, если она расскажет обо всем взрослым, сообщает Следком Иркутской области.

Кошмар в жизни ребёнка начался, когда ему было 10 лет. Школьница молчала несколько лет, а насилие продолжалось.

Позже она все же решилась рассказать о происходящем родственник, который сразу обратился в полицию.

Насильник был задержан, а затем заключён под стражу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.