В Санкт-Петербурге найдено тело 27-летней женщины: жертва лежала в квартире, задушенная проволокой. Тело находилось в углу помещения - его завернули в полиэтилен и завалили мешками со строительным мусором.

В полицию обратился знакомый убитой. Он рассказал, что погибшая поехала проверять отремонтированное жилище, затем перестала выходить на связь, передаёт Фонтанка.ру.

Причиной убийства могла стать обида за неоцененный ремонт. В местном отделении МВД сообщили, по подозрению в жестокой расправе задержан 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в «убийстве» и об избрании в отношении него меры пресечения, передаёт Следком города.