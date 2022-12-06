В Татарстане живодер расчленил бездомного пса и останки стащил в подвал дома

Живодер в Верхнем Услоне расчленил бездомного пса, а останки выбросил в подвал дома. Как пишет Mash Iptash, мужчина принял на грудь порцию алкоголя, а потом отловил во дворе бродячую собаку.

"С жертвой вернулся в коридор: устроил жестокое пиршество у дверей своей квартиры, где живёт с женой и ребёнком: растерзал собаку, а потом спустил со второго этажа", - говорится в сообщении.

Соседи были шокированы окровавленной лестницей, тело животного нашли по следам волочения в подвале.

Они вызвали полицию.

"Убийцу нашли сразу, соседи говорят, что Александр во всём сознался, но объяснить ничего не смог. По словам жильцов, он и раньше избивал других бездомышей", - пишет телеграм-канал.

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