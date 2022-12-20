Происшествия
· Служба новостей

В Татарстане взрывом разнесло коттедж - видео

В Татарстане взрывом разнесло коттедж - видео

Фото: скриншот видео

В Татарстане взрывом разнесло коттедж. Как сообщает SHOT, около 8 утра в Мензелинске рванул газ в двухэтажном доме.

"Взрывная волна была такой силы, что повылетали все окна и двери, а крышу подбросило на несколько метров. Пожарные быстро справились с огнём. 59-летнего хозяина коттеджа с ожогами половины тела госпитализировали в реанимацию, его жене медицинская помощь не потребовалась. Причины ЧП выясняются", - говорится в сообщении.

Следующая новость ↓

Популярное

"Сломалась машина, а через час мне уже пишут автосервисы и предлагают скидки": казанцам показали, как выгодно чинить авто

Происшествия

20 часов назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

Редакция помогает

день назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

https://egeturbo.ru/bio

Новости мира

19 часов назад

Военный корабль с сотней пехотинцев на борту перевернулся и затонул

Редакция помогает

2 дня назад

Фрикаделек нет, но мебель найдете: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Профи - sound design обучение

Новости России

день назад

Стали известны обстоятельства самоубийства полицейского в день собственной свадьбы

Новости России

день назад

С 19 декабря начнут лишать прав на 1,5 года даже тех, кто не пил: ГИБДД будет останавливать всех

Общество

день назад

Добегался: в Татарстане призывник семь раз игнорировал повестки в военкомат и пошел под суд

Новости мира

час назад

"Размазало об столб": пассажиры выбросили из движущегося поезда попутчика, который украл телефон

Здоровье

день назад

Снова испанка: В России зафиксирован рост заболеваемости особо опасным гриппом

Происшествия
2 часа назад

Два человека погибли в ночном пожаре в Татарстане

Два человека погибли в ночном пожаре в Татарстане

Происшествия

3 часа назад

Люди в коммуналке 15 лет прожили с мертвым соседом

Редакция помогает

23 часа назад

Это был тяжелый год: где и как казанцы будут прощаться с безумным 2022-м

Здоровье

4 часа назад

Врачи «СберЗдоровья» отвечают на нешуточные вопросы родителей: пора ли забыть о горчичниках и что делать, если ребенок лизнул качели?

Новости России

4 часа назад

"Крайне сложная": Путин высказался о текущей обстановке в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
В Татарстане взрывом разнесло коттедж - видео

Общество

15 часов назад

В Татарстане женщину осудили за сообщение с нацистской символикой

Погода

16 часов назад

Ледниковый период: на смену ледяному дождю на Татарстан обрушится сильный мороз

Здоровье

20 часов назад

В Роспотребнадзоре сообщили, будут ли вводить QR-коды из-за гриппа и ОРВИ
Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году