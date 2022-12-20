В Татарстане взрывом разнесло коттедж - видео

В Татарстане взрывом разнесло коттедж. Как сообщает SHOT, около 8 утра в Мензелинске рванул газ в двухэтажном доме.

"Взрывная волна была такой силы, что повылетали все окна и двери, а крышу подбросило на несколько метров. Пожарные быстро справились с огнём. 59-летнего хозяина коттеджа с ожогами половины тела госпитализировали в реанимацию, его жене медицинская помощь не потребовалась. Причины ЧП выясняются", - говорится в сообщении.