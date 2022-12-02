В Татарстане выявлен масштабный разлив нефти: уже катастрофа или пока нет?

Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии РТ выявили масштабный разлив нефти на площади 288 квадратных метров.

Об этом говорится в сообщении республиканского министерства.

Отмечается, что все случилось около деревни Кульметьево в Сармановском районе Татарстана. На место ЧП выехали сотрудники Минэкологии. Взяты пробы почвы на определение содержания нефтепродуктов. Анализ будет готов в течение 10 дней. Тогда и можно будет оценить масштабы случившегося.

Полицейские в данный момент проводят следственные мероприятия для установления всех деталей ЧП.