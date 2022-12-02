В Татарстане в прохожего влетел тюбинг: челюсть пришлось собирать хирургам
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В Менделеевске мужчина серьезно пострадал из-за тюбинга. Вечером он возвращался домой, когда в него внезапно влетела "ватрушка".
Прохожий упал и ощутил сильную боль в лице. Он своими силами обратился в местную больницу, оттуда его направили на экстренную операцию в горбольницу № 5 в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе больницы.
Врачи диагностировали пациенту сложный перелом нижней челюсти. Хирурги установили ему двухчелюстные назубные шины. Он будет ходить с ними месяц и наблюдаться у стоматолога-хирурга.