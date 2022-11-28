В Татарстане третий день ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана идут поиски 11-летнего Тимира Арлашкина. Мальчик ушел из дома 26 ноября и не вернулся, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Рост ребенка 140 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, глаза голубые. Был одет в темно-синюю кадетскую форму, бушлат, черные берцы, темно-синюю шапку. С собой у мальчика был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем ребенке, просят звонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).