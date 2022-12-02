В Татарстане суд заочно арестовал бывшего директора "Гемонта"

Бывший гендиректор компании "Гемонт" Акташ Мухиттин заочно арестован судом Набережных Челнов. Но защита бизнесмена выразила протест, обратившись в Верховный суд республики.

Мухиттина обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента"), сообщает "Бизнес Онлайн".

По версии СКР, с 2017 по 2019 год "Гемонт" недоплатил в федеральный бюджет более 1 млрд рублей, единственным фигурантом по этому делу проходил бывший гендиректор компании Мухиттин.