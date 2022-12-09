В Татарстане рабочий получил тяжелую травму - его пальцы оказались под прессом

Тяжелую травму получил штамповщик "Камского завода тормозной аппаратуры и агрегатов" в Татарстане - пресс придавил пальцы руки, когда он занимался изготовлением детали. Прокуратура Набережных Челнов занялась этим делом и провела проверку.

Выяснилось, что ЧП произошло из-за того, что главный механик, исполнительный директор и штамповщик пренебрегали служебными обязанностями.

В результате в адрес главы завода внесли представление с требованием устранить нарушения закона об охране труда. Акт реагирования находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре автограда.