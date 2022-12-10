В Татарстане простились с 21-летним Альбертом Сатдыковым, погибшим в зоне СВО на Украине
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В Тетюшском районе Татарстана простились с 21-летним Альбертом Сатдыковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте района.
Церемония прощания состоялась у Монумента Славы, в ней приняли участие местные власти.
О погибшем известно, что он был стрелком-зенитчиком. Ранее учился в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты.
Посмертно Сатдыков удостоен Ордена мужества.