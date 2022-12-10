В Татарстане простились с 21-летним Альбертом Сатдыковым, погибшим в зоне СВО на Украине

В Тетюшском районе Татарстана простились с 21-летним Альбертом Сатдыковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте района.

Церемония прощания состоялась у Монумента Славы, в ней приняли участие местные власти.

О погибшем известно, что он был стрелком-зенитчиком. Ранее учился в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты.

Посмертно Сатдыков удостоен Ордена мужества.