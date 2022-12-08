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В Татарстане осудят бизнесмена, из-за халатности которого ребенка убил упавший забор

В Татарстане осудят бизнесмена, из-за халатности которого ребенка убил упавший забор

Фото: СКР РТ

Следком РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, из-за которого ребенка убило упавшим забором. Следователи считают, что 59-летний обвиняемый в Бугульме купил участок земли в 2009 году, расположенный на территории заброшенного мехзавода.

Новый собственник знал, что забор находится в аварийном состоянии, но ни ремонтировать его, ни демонтировать не стал.

В итоге часть конструкции в конце июля 2022 года обрушилась на 8-летнюю девочку, игравшую неподалеку. От полученных травм она скончалась. Дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил собутыльника, закатал в ковер и поджег прямо в квартире.

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