В Татарстане начался пожар на предприятии по производству каучуков

На территории промышленной зоны Нижнекамска сегодня, 12 декабря, начался пожар в цеху выделения каучуков. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ.

"Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, о пожаре спасателям стало известно в 14:38. С предприятия вывели 72 человека, пострадавших нет.

Напомним, "Нижнекамскнефтехим" является одним из крупнейших предприятий по производству синтетического каучука и пластика в России.