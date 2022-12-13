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В Татарстане на трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Татарстане на трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

Фото: открытые источники

Пассажирский автобус на трассе в Татарстане столкнулся с грузовиком. Все случилось на М-7, есть пострадавшие, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по РТ.

ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" в 3,5 км юго-западнее села Высокая Гора. Столкнулись автобус "МАЗ" и грузовик DAF.
Отмечается, что есть пострадавшие. Причина аварии устанавливается.

По данным пресс-службы, к ликвидации последствий привлекались 16 человек, 7 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники.

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