В Татарстане на трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

Пассажирский автобус на трассе в Татарстане столкнулся с грузовиком. Все случилось на М-7, есть пострадавшие, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по РТ.

ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" в 3,5 км юго-западнее села Высокая Гора. Столкнулись автобус "МАЗ" и грузовик DAF.

Отмечается, что есть пострадавшие. Причина аварии устанавливается.

По данным пресс-службы, к ликвидации последствий привлекались 16 человек, 7 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники.