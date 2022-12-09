В Татарстане на скользкой трассе в ДТП пострадали пять человек

Сегодня, 9 декабря, на трассе Казань - Малмыж в Балтасинском районе Татарстана случилась серьезная авария, в которой пострадали пять человек.

По словам очевидцев, случилось лобовое столкновение "Нивы" и Hyundai с номерами Московской области.

Предположительно, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой.

"Ниву" после удара отбросило в кювет, иномарку развернуло поперек дороги.