В Татарстане на скользкой трассе в ДТП пострадали пять человек
Фото: очевидцы
Сегодня, 9 декабря, на трассе Казань - Малмыж в Балтасинском районе Татарстана случилась серьезная авария, в которой пострадали пять человек.
По словам очевидцев, случилось лобовое столкновение "Нивы" и Hyundai с номерами Московской области.
Предположительно, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой.
"Ниву" после удара отбросило в кювет, иномарку развернуло поперек дороги.
"С места ДТП медики скорой помощи забрали пятерых пострадавших. Всех доставили в больницу", – уточнили свидетели происшествия, пишет tatar-inform.ru.