Новости о задержаниях "сепаратистов" в Херсоне поступают ежедневно. Даж выходить из дома в темное время суток стало опасно.

Минувшим вечером, например, в одном из жилых районов произошла настоящая перестрелка, в которой участвовали военнослужащие 28-й механизированной бригады ВСУ и представители Службы безопасности Украины. Как сообщается,

"СБУ получила информацию о совершении военнослужащими мародерства гражданских квартир в одном из районов Херсона, находящегося "под коммерческой защитой" правоохранителей.

Опергруппа СБУ увидела укровоинов, но те отказали яростное сопротивление. В итоге перестрелки двое украинских солдат были убиты, количество раненых еще подсчитывается, отмечает "МК".

