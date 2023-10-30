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В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог в городе

В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог в городе

Фото: социальные сети

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В столице Татарстана насчитали 75 самых аварийных участков дорог, на них в общей сложности случилось 270 аварий.

В мэрии Казани назвали эти "гиблые" участки. По словам замглавы исполкома Игоря Куляжева, речь идет о пересечении Татарстан и Лево-Булачной, Вишневского и Достоевского, Декабристов и Гагарина, Адоратского и Маршала Чуйкова и других.

Чиновник отметил, что подрядчиками установлены дорожные знаки, барьерные ограждения, лежашие полицейские, улучшено уличное освещение в местах, где происходят часто аварии.

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