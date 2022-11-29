В Херсоне расстреляли начальника СИЗО Кирилла Рашина за сотрудничество с РФ

В Херсоне расстреляли начальника следственного изолятора (СИЗО) Кирилла Рашина. Об этом сообщило сегодня, 29 ноября, издание Readovka.

Накануне его задержали сотрудники СБУ и обвинили в связях и сотрудничестве с РФ. Кирилл с женой оставались в городе после эвакуации, успев отправить из Херсона только своих родителей.

"По информации, его расстреляли", — рассказал источник СМИ в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Херсонской области.

Уточняется, что также киевские силовики задержали в Херсоне еще троих сотрудников СИЗО. Речь идет о старшем лейтенанте Ирине Полиховой, подполковнике Евгении Усачеве и подполковнике Игоре Гурякове. Сведений об их судьбе пока нет. В украинском Госбюро расследований заявляли, что этим людям грозит пожизненное лишение свободы.