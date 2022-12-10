Увидеть футбол и умереть: журналист скончался во время освещения футбольного матча

Американский журналист Грант Валь умер в Дохе во время освещения матча между Аргентиной и Нидерландами в рамках чемпионата мира.

О смерти корреспондента сообщил репортер National Public Radio Рассел Льюис в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Валь скончался накануне.

"Он умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами", – написал американский репортер.

Отмечается, что Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования в связи с кончиной журналиста.

Причины, по которым умер Валь, на данный момент неизвестны, пишет ТАСС.