Житель Новосибирска ушел выгуливать собаку, свалился с самодельного моста в горячую воду и умер, сообщает «Вести Новосибирск». Тело покойного нашли спустя 2 дня.

37-летний местный житель отправился в магазин вместе с собакой и не вернулся. Друзья мужчины не смогли до него дозвониться, поэтому на следующий день пришли к нему на дачу. Там они увидели собаку, гуляющую на поводке без хозяина.

Сотрудники продуктового магазина рассказали, что мужчина купил у них товары и ушел. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что он проходил через самодельный мост, под которым находится горячая вода, а затем пропал. Около конструкции был найден черный пакет с продуктами, с которым ходил пропавший. По предварительным данным, мужчина упал в воду и застрял в глине.